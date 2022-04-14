Kaizen Finance (KZEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kaizen Finance (KZEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kaizen Finance (KZEN) Informasjon Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Offisiell nettside: https://kaizen.finance Teknisk dokument: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU Kjøp KZEN nå!

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kaizen Finance (KZEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 191.40K $ 191.40K $ 191.40K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 446.40K $ 446.40K $ 446.40K All-time high: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 All-Time Low: $ 0.000430533527020343 $ 0.000430533527020343 $ 0.000430533527020343 Nåværende pris: $ 0.0004464 $ 0.0004464 $ 0.0004464 Lær mer om Kaizen Finance (KZEN) pris

Kaizen Finance (KZEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kaizen Finance (KZEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KZEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KZEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KZENs tokenomics, kan du utforske KZEN tokenets livepris!

