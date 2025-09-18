Hva er ivendPay (IVPAY)

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

ivendPay er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ivendPay investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk IVPAY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ivendPay på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ivendPay kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ivendPay Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ivendPay (IVPAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ivendPay (IVPAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ivendPay.

Sjekk ivendPayprisprognosen nå!

ivendPay (IVPAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ivendPay (IVPAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IVPAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ivendPay (IVPAY)

Leter du etter hvordan du kjøperivendPay? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ivendPay på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ivendPay Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ivendPay, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ivendPay Hvor mye er ivendPay (IVPAY) verdt i dag? Live IVPAY prisen i USD er 0.001745 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende IVPAY-til-USD-pris? $ 0.001745 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IVPAY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ivendPay? Markedsverdien for IVPAY er $ 1.62M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IVPAY? Den sirkulerende forsyningen av IVPAY er 926.26M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIVPAY ? IVPAY oppnådde en ATH-pris på 42.96760386911836 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IVPAY? IVPAY så en ATL-pris på 0.001054773631701049 USD . Hva er handelsvolumet til IVPAY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IVPAY er $ 25.94K USD . Vil IVPAY gå høyere i år? IVPAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IVPAY prisprognosen for en mer grundig analyse.

