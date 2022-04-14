ivendPay (IVPAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ivendPay (IVPAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ivendPay (IVPAY) Informasjon IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease. Offisiell nettside: https://ivendpay.com Teknisk dokument: https://ivendpay.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb Kjøp IVPAY nå!

ivendPay (IVPAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ivendPay (IVPAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 925.93M $ 925.93M $ 925.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M All-time high: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 All-Time Low: $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 Nåværende pris: $ 0.001748 $ 0.001748 $ 0.001748 Lær mer om ivendPay (IVPAY) pris

ivendPay (IVPAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ivendPay (IVPAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IVPAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IVPAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IVPAYs tokenomics, kan du utforske IVPAY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IVPAY Interessert i å legge til ivendPay (IVPAY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IVPAY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper IVPAY på MEXC nå!

ivendPay (IVPAY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IVPAY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IVPAY nå!

IVPAY prisforutsigelse Vil du vite hvor IVPAY kan være på vei? Vår IVPAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IVPAY tokenets prisforutsigelse nå!

