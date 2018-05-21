Hva er IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

For en mer dyptgående forståelse av IoTeX Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende IOTX-til-USD-pris? $ 0.02546 . Hva er markedsverdien for IoTeX Network? Markedsverdien for IOTX er $ 240.38M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IOTX? Den sirkulerende forsyningen av IOTX er 9.44B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIOTX ? IOTX oppnådde en ATH-pris på 0.2610923318933593 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IOTX? IOTX så en ATL-pris på 0.00123909173461 USD . Hva er handelsvolumet til IOTX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IOTX er $ 431.13K USD .

IoTeX Network (IOTX) Viktige bransjeoppdateringer

