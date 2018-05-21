Dagens IoTeX Network livepris er 0.02546 USD. Spor prisoppdateringer for IOTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IOTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens IoTeX Network livepris er 0.02546 USD. Spor prisoppdateringer for IOTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IOTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om IOTX

IOTX Prisinformasjon

IOTX teknisk dokument

IOTX Offisiell nettside

IOTX tokenomics

IOTX Prisprognose

IOTX-historikk

IOTX Kjøpeguide

IOTX-til-fiat-valutakonverter

IOTX Spot

IOTX USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

IoTeX Network Logo

IoTeX Network Pris(IOTX)

1 IOTX til USD livepris:

$0.02546
$0.02546$0.02546
-0.62%1D
USD
IoTeX Network (IOTX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:41:36 (UTC+8)

IoTeX Network (IOTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0254
$ 0.0254$ 0.0254
24 timer lav
$ 0.02716
$ 0.02716$ 0.02716
24 timer høy

$ 0.0254
$ 0.0254$ 0.0254

$ 0.02716
$ 0.02716$ 0.02716

$ 0.2610923318933593
$ 0.2610923318933593$ 0.2610923318933593

$ 0.00123909173461
$ 0.00123909173461$ 0.00123909173461

-0.28%

-0.62%

-7.02%

-7.02%

IoTeX Network (IOTX) sanntidsprisen er $ 0.02546. I løpet av de siste 24 timene har IOTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0254 og et toppnivå på $ 0.02716, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IOTX er $ 0.2610923318933593, mens den rekordlave prisen er $ 0.00123909173461.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IOTX endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og -7.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IoTeX Network (IOTX) Markedsinformasjon

No.190

$ 240.38M
$ 240.38M$ 240.38M

$ 431.13K
$ 431.13K$ 431.13K

$ 254.60M
$ 254.60M$ 254.60M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983

94.41%

2018-05-21 00:00:00

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

IOTX

Nåværende markedsverdi på IoTeX Network er $ 240.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 431.13K. Den sirkulerende forsyningen på IOTX er 9.44B, med en total tilgang på 9441368983. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 254.60M.

IoTeX Network (IOTX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene IoTeX Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001588-0.62%
30 dager$ -0.00247-8.85%
60 dager$ +0.00013+0.51%
90 dager$ +0.00493+24.01%
IoTeX Network Prisendring i dag

I dag registrerte IOTX en endring på $ -0.0001588 (-0.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

IoTeX Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00247 (-8.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

IoTeX Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IOTX en endring på $ +0.00013 (+0.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

IoTeX Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00493+24.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for IoTeX Network (IOTX)?

Sjekk ut IoTeX Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere IoTeX Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IOTX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om IoTeX Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din IoTeX Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

IoTeX Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IoTeX Network (IOTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IoTeX Network (IOTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IoTeX Network.

Sjekk IoTeX Networkprisprognosen nå!

IoTeX Network (IOTX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IoTeX Network (IOTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IOTX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe IoTeX Network (IOTX)

Leter du etter hvordan du kjøperIoTeX Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe IoTeX Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IOTX til lokale valutaer

1 IoTeX Network(IOTX) til VND
669.9799
1 IoTeX Network(IOTX) til AUD
A$0.0384446
1 IoTeX Network(IOTX) til GBP
0.0188404
1 IoTeX Network(IOTX) til EUR
0.021641
1 IoTeX Network(IOTX) til USD
$0.02546
1 IoTeX Network(IOTX) til MYR
RM0.106932
1 IoTeX Network(IOTX) til TRY
1.0535348
1 IoTeX Network(IOTX) til JPY
¥3.74262
1 IoTeX Network(IOTX) til ARS
ARS$37.5514632
1 IoTeX Network(IOTX) til RUB
2.12591
1 IoTeX Network(IOTX) til INR
2.2427714
1 IoTeX Network(IOTX) til IDR
Rp424.3331636
1 IoTeX Network(IOTX) til KRW
35.5584544
1 IoTeX Network(IOTX) til PHP
1.4522384
1 IoTeX Network(IOTX) til EGP
￡E.1.2261536
1 IoTeX Network(IOTX) til BRL
R$0.1354472
1 IoTeX Network(IOTX) til CAD
C$0.0348802
1 IoTeX Network(IOTX) til BDT
3.0995004
1 IoTeX Network(IOTX) til NGN
38.0565896
1 IoTeX Network(IOTX) til COP
$99.066133
1 IoTeX Network(IOTX) til ZAR
R.0.4412218
1 IoTeX Network(IOTX) til UAH
1.0520072
1 IoTeX Network(IOTX) til TZS
T.Sh.63.0196104
1 IoTeX Network(IOTX) til VES
Bs4.14998
1 IoTeX Network(IOTX) til CLP
$24.3143
1 IoTeX Network(IOTX) til PKR
Rs7.2265664
1 IoTeX Network(IOTX) til KZT
13.7842986
1 IoTeX Network(IOTX) til THB
฿0.8098826
1 IoTeX Network(IOTX) til TWD
NT$0.7694012
1 IoTeX Network(IOTX) til AED
د.إ0.0934382
1 IoTeX Network(IOTX) til CHF
Fr0.0201134
1 IoTeX Network(IOTX) til HKD
HK$0.1978242
1 IoTeX Network(IOTX) til AMD
֏9.743542
1 IoTeX Network(IOTX) til MAD
.د.م0.2296492
1 IoTeX Network(IOTX) til MXN
$0.4682094
1 IoTeX Network(IOTX) til SAR
ريال0.095475
1 IoTeX Network(IOTX) til ETB
Br3.6552922
1 IoTeX Network(IOTX) til KES
KSh3.2889228
1 IoTeX Network(IOTX) til JOD
د.أ0.01805114
1 IoTeX Network(IOTX) til PLN
0.0921652
1 IoTeX Network(IOTX) til RON
лв0.1097326
1 IoTeX Network(IOTX) til SEK
kr0.2395786
1 IoTeX Network(IOTX) til BGN
лв0.0422636
1 IoTeX Network(IOTX) til HUF
Ft8.4611218
1 IoTeX Network(IOTX) til CZK
0.5260036
1 IoTeX Network(IOTX) til KWD
د.ك0.0077653
1 IoTeX Network(IOTX) til ILS
0.0847818
1 IoTeX Network(IOTX) til BOB
Bs0.1759286
1 IoTeX Network(IOTX) til AZN
0.043282
1 IoTeX Network(IOTX) til TJS
SM0.2383056
1 IoTeX Network(IOTX) til GEL
0.068742
1 IoTeX Network(IOTX) til AOA
Kz23.2085722
1 IoTeX Network(IOTX) til BHD
.د.ب0.00959842
1 IoTeX Network(IOTX) til BMD
$0.02546
1 IoTeX Network(IOTX) til DKK
kr0.161671
1 IoTeX Network(IOTX) til HNL
L0.6673066
1 IoTeX Network(IOTX) til MUR
1.1543564
1 IoTeX Network(IOTX) til NAD
$0.441731
1 IoTeX Network(IOTX) til NOK
kr0.2530724
1 IoTeX Network(IOTX) til NZD
$0.043282
1 IoTeX Network(IOTX) til PAB
B/.0.02546
1 IoTeX Network(IOTX) til PGK
K0.1064228
1 IoTeX Network(IOTX) til QAR
ر.ق0.0924198
1 IoTeX Network(IOTX) til RSD
дин.2.5388712
1 IoTeX Network(IOTX) til UZS
soʻm314.3207582
1 IoTeX Network(IOTX) til ALL
L2.0994316
1 IoTeX Network(IOTX) til ANG
ƒ0.0455734
1 IoTeX Network(IOTX) til AWG
ƒ0.045828
1 IoTeX Network(IOTX) til BBD
$0.05092
1 IoTeX Network(IOTX) til BAM
KM0.0422636
1 IoTeX Network(IOTX) til BIF
Fr75.9981
1 IoTeX Network(IOTX) til BND
$0.0325888
1 IoTeX Network(IOTX) til BSD
$0.02546
1 IoTeX Network(IOTX) til JMD
$4.0840386
1 IoTeX Network(IOTX) til KHR
102.2488876
1 IoTeX Network(IOTX) til KMF
Fr10.64228
1 IoTeX Network(IOTX) til LAK
553.4782498
1 IoTeX Network(IOTX) til LKR
Rs7.7011408
1 IoTeX Network(IOTX) til MDL
L0.42009
1 IoTeX Network(IOTX) til MGA
Ar112.6546442
1 IoTeX Network(IOTX) til MOP
P0.2039346
1 IoTeX Network(IOTX) til MVR
0.389538
1 IoTeX Network(IOTX) til MWK
MK44.2013606
1 IoTeX Network(IOTX) til MZN
MT1.626894
1 IoTeX Network(IOTX) til NPR
Rs3.5878232
1 IoTeX Network(IOTX) til PYG
181.83532
1 IoTeX Network(IOTX) til RWF
Fr36.89154
1 IoTeX Network(IOTX) til SBD
$0.208772
1 IoTeX Network(IOTX) til SCR
0.3648418
1 IoTeX Network(IOTX) til SRD
$0.9697714
1 IoTeX Network(IOTX) til SVC
$0.222775
1 IoTeX Network(IOTX) til SZL
L0.441731
1 IoTeX Network(IOTX) til TMT
m0.08911
1 IoTeX Network(IOTX) til TND
د.ت0.0740886
1 IoTeX Network(IOTX) til TTD
$0.1723642
1 IoTeX Network(IOTX) til UGX
Sh89.31368
1 IoTeX Network(IOTX) til XAF
Fr14.20668
1 IoTeX Network(IOTX) til XCD
$0.068742
1 IoTeX Network(IOTX) til XOF
Fr14.20668
1 IoTeX Network(IOTX) til XPF
Fr2.57146
1 IoTeX Network(IOTX) til BWP
P0.3391272
1 IoTeX Network(IOTX) til BZD
$0.0511746
1 IoTeX Network(IOTX) til CVE
$2.3876388
1 IoTeX Network(IOTX) til DJF
Fr4.50642
1 IoTeX Network(IOTX) til DOP
$1.5790292
1 IoTeX Network(IOTX) til DZD
د.ج3.298343
1 IoTeX Network(IOTX) til FJD
$0.057285
1 IoTeX Network(IOTX) til GNF
Fr221.3747
1 IoTeX Network(IOTX) til GTQ
Q0.1950236
1 IoTeX Network(IOTX) til GYD
$5.3285234
1 IoTeX Network(IOTX) til ISK
kr3.08066

IoTeX Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av IoTeX Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell IoTeX Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om IoTeX Network

Hvor mye er IoTeX Network (IOTX) verdt i dag?
Live IOTX prisen i USD er 0.02546 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IOTX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IOTX til USD er $ 0.02546. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IoTeX Network?
Markedsverdien for IOTX er $ 240.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IOTX?
Den sirkulerende forsyningen av IOTX er 9.44B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIOTX ?
IOTX oppnådde en ATH-pris på 0.2610923318933593 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IOTX?
IOTX så en ATL-pris på 0.00123909173461 USD.
Hva er handelsvolumet til IOTX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IOTX er $ 431.13K USD.
Vil IOTX gå høyere i år?
IOTX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IOTX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:41:36 (UTC+8)

IoTeX Network (IOTX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

IOTX-til-USD-kalkulator

Beløp

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0.02546 USD

Handle IOTX

IOTXUSDT
$0.02546
$0.02546$0.02546
-0.66%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker