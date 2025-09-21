IoTeX Network (IOTX)-prisforutsigelse (USD)

Få IoTeX Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye IOTX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp IOTX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på IoTeX Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.02543 $0.02543 $0.02543 -0.03% USD Faktisk Prediksjon IoTeX Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) IoTeX Network (IOTX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan IoTeX Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02543 i 2025. IoTeX Network (IOTX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan IoTeX Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026701 i 2026. IoTeX Network (IOTX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IOTX for 2027 $ 0.028036 med en 10.25% vekstrate. IoTeX Network (IOTX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IOTX for 2028 $ 0.029438 med en 15.76% vekstrate. IoTeX Network (IOTX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IOTX for 2029 $ 0.030910 med en 21.55% vekstrate. IoTeX Network (IOTX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IOTX for 2030 $ 0.032455 med en 27.63% vekstrate. IoTeX Network (IOTX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på IoTeX Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.052867. IoTeX Network (IOTX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på IoTeX Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.086115. År Pris Vekst 2025 $ 0.02543 0.00%

2026 $ 0.026701 5.00%

2027 $ 0.028036 10.25%

2028 $ 0.029438 15.76%

2029 $ 0.030910 21.55%

2030 $ 0.032455 27.63%

2031 $ 0.034078 34.01%

2032 $ 0.035782 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.037571 47.75%

2034 $ 0.039450 55.13%

2035 $ 0.041422 62.89%

2036 $ 0.043493 71.03%

2037 $ 0.045668 79.59%

2038 $ 0.047952 88.56%

2039 $ 0.050349 97.99%

2040 $ 0.052867 107.89% Vis mer Kortsiktig IoTeX Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.02543 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.025433 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.025454 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.025534 0.41% IoTeX Network (IOTX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for IOTX September 21, 2025(I dag) er $0.02543 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. IoTeX Network (IOTX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for IOTX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.025433 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. IoTeX Network (IOTX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for IOTX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.025454 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. IoTeX Network (IOTX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for IOTX $0.025534 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende IoTeX Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02543$ 0.02543 $ 0.02543 Prisendring (24 t) -0.03% Markedsverdi $ 240.09M$ 240.09M $ 240.09M Opplagsforsyning 9.44B 9.44B 9.44B Volum (24 timer) $ 267.08K$ 267.08K $ 267.08K Volum (24 timer) -- Den siste IOTX-prisen er $ 0.02543. Den har en 24-timers endring på -0.03%, med et 24-timers handelsvolum på $ 267.08K. Videre har IOTX en sirkulerende forsyning på 9.44B og total markedsverdi på $ 240.09M. Se IOTX livepris

Hvordan kjøpe IoTeX Network (IOTX) Prøver du å kjøpe IOTX? Du kan nå kjøpe IOTX via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper IoTeX Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper IOTX nå

IoTeX Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for IoTeX Network direktepris, er gjeldende pris for IoTeX Network 0.02543USD. Den sirkulerende forsyningen av IoTeX Network(IOTX) er 0.00 IOTX , som gir den en markedsverdi på $240.09M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000209 $ 0.02582 $ 0.02521

7 dager -0.10% $ -0.002859 $ 0.02838 $ 0.02521

30 dager -0.09% $ -0.002649 $ 0.03186 $ 0.02499 24-timers ytelse De siste 24 timene har IoTeX Network vist en prisbevegelse på $-0.000209 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har IoTeX Network handlet på en topp på $0.02838 og en bunn på $0.02521 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til IOTX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har IoTeX Network opplevd en -0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002649 av dens verdi. Dette indikerer at IOTX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette IoTeX Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full IOTX prishistorikk

Hvordan fungerer IoTeX Network (IOTX) prisforutsigelsesmodul? IoTeX Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for IOTX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for IoTeX Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for IOTX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til IoTeX Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til IOTX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til IOTX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til IoTeX Network.

Hvorfor er IOTX-prisforutsigelse viktig?

IOTX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i IOTX nå? I følge dine forutsigelser vil IOTX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for IOTX neste måned? I følge IoTeX Network (IOTX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte IOTX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 IOTX koste i 2026? Prisen på 1 IoTeX Network (IOTX) i dag er $0.02543 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IOTX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på IOTX i 2027? IoTeX Network (IOTX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IOTX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for IOTX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil IoTeX Network (IOTX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for IOTX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil IoTeX Network (IOTX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 IOTX koste i 2030? Prisen på 1 IoTeX Network (IOTX) i dag er $0.02543 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IOTX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for IOTX i 2040? IoTeX Network (IOTX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IOTX innen 2040. Registrer deg nå