Dagens BIO Protocol livepris er 0.17649 USD. Spor prisoppdateringer for BIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BIO Protocol livepris er 0.17649 USD. Spor prisoppdateringer for BIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BIO

BIO Prisinformasjon

BIO teknisk dokument

BIO Offisiell nettside

BIO tokenomics

BIO Prisprognose

BIO-historikk

BIO Kjøpeguide

BIO-til-fiat-valutakonverter

BIO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BIO Protocol Logo

BIO Protocol Pris(BIO)

1 BIO til USD livepris:

$0.17633
$0.17633$0.17633
-0.93%1D
USD
BIO Protocol (BIO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:53:16 (UTC+8)

BIO Protocol (BIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.16931
$ 0.16931$ 0.16931
24 timer lav
$ 0.18467
$ 0.18467$ 0.18467
24 timer høy

$ 0.16931
$ 0.16931$ 0.16931

$ 0.18467
$ 0.18467$ 0.18467

$ 0.922573910059997
$ 0.922573910059997$ 0.922573910059997

$ 0.04074391154989823
$ 0.04074391154989823$ 0.04074391154989823

-1.49%

-0.92%

+15.18%

+15.18%

BIO Protocol (BIO) sanntidsprisen er $ 0.17649. I løpet av de siste 24 timene har BIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.16931 og et toppnivå på $ 0.18467, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIO er $ 0.922573910059997, mens den rekordlave prisen er $ 0.04074391154989823.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIO endret seg med -1.49% i løpet av den siste timen, -0.92% over 24 timer og +15.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BIO Protocol (BIO) Markedsinformasjon

No.170

$ 295.05M
$ 295.05M$ 295.05M

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

$ 585.95M
$ 585.95M$ 585.95M

1.67B
1.67B 1.67B

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

50.35%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på BIO Protocol er $ 295.05M, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.36M. Den sirkulerende forsyningen på BIO er 1.67B, med en total tilgang på 3320000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 585.95M.

BIO Protocol (BIO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BIO Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0016553-0.92%
30 dager$ +0.00982+5.89%
60 dager$ +0.10594+150.16%
90 dager$ +0.12857+268.30%
BIO Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte BIO en endring på $ -0.0016553 (-0.92%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BIO Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00982 (+5.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BIO Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BIO en endring på $ +0.10594 (+150.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BIO Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.12857+268.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BIO Protocol (BIO)?

Sjekk ut BIO Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BIO Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BIO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BIO Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BIO Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BIO Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BIO Protocol (BIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BIO Protocol (BIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BIO Protocol.

Sjekk BIO Protocolprisprognosen nå!

BIO Protocol (BIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BIO Protocol (BIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BIO Protocol (BIO)

Leter du etter hvordan du kjøperBIO Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BIO Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BIO til lokale valutaer

1 BIO Protocol(BIO) til VND
4,644.33435
1 BIO Protocol(BIO) til AUD
A$0.2664999
1 BIO Protocol(BIO) til GBP
0.1306026
1 BIO Protocol(BIO) til EUR
0.1500165
1 BIO Protocol(BIO) til USD
$0.17649
1 BIO Protocol(BIO) til MYR
RM0.741258
1 BIO Protocol(BIO) til TRY
7.3013913
1 BIO Protocol(BIO) til JPY
¥25.94403
1 BIO Protocol(BIO) til ARS
ARS$260.3086308
1 BIO Protocol(BIO) til RUB
14.683968
1 BIO Protocol(BIO) til INR
15.548769
1 BIO Protocol(BIO) til IDR
Rp2,941.4988234
1 BIO Protocol(BIO) til KRW
246.4929936
1 BIO Protocol(BIO) til PHP
10.0705194
1 BIO Protocol(BIO) til EGP
￡E.8.4997584
1 BIO Protocol(BIO) til BRL
R$0.9389268
1 BIO Protocol(BIO) til CAD
C$0.2417913
1 BIO Protocol(BIO) til BDT
21.4858926
1 BIO Protocol(BIO) til NGN
263.8101924
1 BIO Protocol(BIO) til COP
$686.7314145
1 BIO Protocol(BIO) til ZAR
R.3.0621015
1 BIO Protocol(BIO) til UAH
7.2925668
1 BIO Protocol(BIO) til TZS
T.Sh.436.8551076
1 BIO Protocol(BIO) til VES
Bs28.76787
1 BIO Protocol(BIO) til CLP
$168.54795
1 BIO Protocol(BIO) til PKR
Rs50.0949216
1 BIO Protocol(BIO) til KZT
95.5534509
1 BIO Protocol(BIO) til THB
฿5.6194416
1 BIO Protocol(BIO) til TWD
NT$5.3317629
1 BIO Protocol(BIO) til AED
د.إ0.6477183
1 BIO Protocol(BIO) til CHF
Fr0.1394271
1 BIO Protocol(BIO) til HKD
HK$1.3713273
1 BIO Protocol(BIO) til AMD
֏67.542723
1 BIO Protocol(BIO) til MAD
.د.م1.5919398
1 BIO Protocol(BIO) til MXN
$3.2421213
1 BIO Protocol(BIO) til SAR
ريال0.6618375
1 BIO Protocol(BIO) til ETB
Br25.3386693
1 BIO Protocol(BIO) til KES
KSh22.7989782
1 BIO Protocol(BIO) til JOD
د.أ0.12513141
1 BIO Protocol(BIO) til PLN
0.6388938
1 BIO Protocol(BIO) til RON
лв0.7606719
1 BIO Protocol(BIO) til SEK
kr1.6572411
1 BIO Protocol(BIO) til BGN
лв0.2929734
1 BIO Protocol(BIO) til HUF
Ft58.59468
1 BIO Protocol(BIO) til CZK
3.6427536
1 BIO Protocol(BIO) til KWD
د.ك0.05382945
1 BIO Protocol(BIO) til ILS
0.5877117
1 BIO Protocol(BIO) til BOB
Bs1.2195459
1 BIO Protocol(BIO) til AZN
0.300033
1 BIO Protocol(BIO) til TJS
SM1.6519464
1 BIO Protocol(BIO) til GEL
0.476523
1 BIO Protocol(BIO) til AOA
Kz160.8829893
1 BIO Protocol(BIO) til BHD
.د.ب0.06653673
1 BIO Protocol(BIO) til BMD
$0.17649
1 BIO Protocol(BIO) til DKK
kr1.1189466
1 BIO Protocol(BIO) til HNL
L4.6258029
1 BIO Protocol(BIO) til MUR
8.0020566
1 BIO Protocol(BIO) til NAD
$3.0621015
1 BIO Protocol(BIO) til NOK
kr1.7525457
1 BIO Protocol(BIO) til NZD
$0.300033
1 BIO Protocol(BIO) til PAB
B/.0.17649
1 BIO Protocol(BIO) til PGK
K0.7377282
1 BIO Protocol(BIO) til QAR
ر.ق0.6406587
1 BIO Protocol(BIO) til RSD
дин.17.5731093
1 BIO Protocol(BIO) til UZS
soʻm2,178.8872983
1 BIO Protocol(BIO) til ALL
L14.5533654
1 BIO Protocol(BIO) til ANG
ƒ0.3159171
1 BIO Protocol(BIO) til AWG
ƒ0.317682
1 BIO Protocol(BIO) til BBD
$0.35298
1 BIO Protocol(BIO) til BAM
KM0.2929734
1 BIO Protocol(BIO) til BIF
Fr526.82265
1 BIO Protocol(BIO) til BND
$0.2259072
1 BIO Protocol(BIO) til BSD
$0.17649
1 BIO Protocol(BIO) til JMD
$28.3107609
1 BIO Protocol(BIO) til KHR
708.7944294
1 BIO Protocol(BIO) til KMF
Fr73.77282
1 BIO Protocol(BIO) til LAK
3,836.7390537
1 BIO Protocol(BIO) til LKR
Rs53.3846952
1 BIO Protocol(BIO) til MDL
L2.912085
1 BIO Protocol(BIO) til MGA
Ar780.9276573
1 BIO Protocol(BIO) til MOP
P1.4136849
1 BIO Protocol(BIO) til MVR
2.700297
1 BIO Protocol(BIO) til MWK
MK306.4060539
1 BIO Protocol(BIO) til MZN
MT11.277711
1 BIO Protocol(BIO) til NPR
Rs24.8709708
1 BIO Protocol(BIO) til PYG
1,260.49158
1 BIO Protocol(BIO) til RWF
Fr255.73401
1 BIO Protocol(BIO) til SBD
$1.447218
1 BIO Protocol(BIO) til SCR
2.6861778
1 BIO Protocol(BIO) til SRD
$6.7225041
1 BIO Protocol(BIO) til SVC
$1.5442875
1 BIO Protocol(BIO) til SZL
L3.0621015
1 BIO Protocol(BIO) til TMT
m0.617715
1 BIO Protocol(BIO) til TND
د.ت0.5135859
1 BIO Protocol(BIO) til TTD
$1.1948373
1 BIO Protocol(BIO) til UGX
Sh619.12692
1 BIO Protocol(BIO) til XAF
Fr98.30493
1 BIO Protocol(BIO) til XCD
$0.476523
1 BIO Protocol(BIO) til XOF
Fr98.30493
1 BIO Protocol(BIO) til XPF
Fr17.82549
1 BIO Protocol(BIO) til BWP
P2.3508468
1 BIO Protocol(BIO) til BZD
$0.3547449
1 BIO Protocol(BIO) til CVE
$16.5512322
1 BIO Protocol(BIO) til DJF
Fr31.41522
1 BIO Protocol(BIO) til DOP
$10.9459098
1 BIO Protocol(BIO) til DZD
د.ج22.855455
1 BIO Protocol(BIO) til FJD
$0.3971025
1 BIO Protocol(BIO) til GNF
Fr1,534.58055
1 BIO Protocol(BIO) til GTQ
Q1.3519134
1 BIO Protocol(BIO) til GYD
$36.9375921
1 BIO Protocol(BIO) til ISK
kr21.35529

BIO Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BIO Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BIO Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BIO Protocol

Hvor mye er BIO Protocol (BIO) verdt i dag?
Live BIO prisen i USD er 0.17649 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIO til USD er $ 0.17649. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BIO Protocol?
Markedsverdien for BIO er $ 295.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIO?
Den sirkulerende forsyningen av BIO er 1.67B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIO ?
BIO oppnådde en ATH-pris på 0.922573910059997 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIO?
BIO så en ATL-pris på 0.04074391154989823 USD.
Hva er handelsvolumet til BIO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIO er $ 5.36M USD.
Vil BIO gå høyere i år?
BIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:53:16 (UTC+8)

BIO Protocol (BIO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BIO-til-USD-kalkulator

Beløp

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.17649 USD

Handle BIO

BIOUSDT
$0.17633
$0.17633$0.17633
-1.03%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker