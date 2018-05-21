IoTeX Network (IOTX) tokenomics

IoTeX Network (IOTX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i IoTeX Network (IOTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

IoTeX Network (IOTX) Informasjon

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

Offisiell nettside:
https://www.iotex.io/
Teknisk dokument:
https://iotex.io/2.0
Blokkutforsker:
https://iotexscan.io/

IoTeX Network (IOTX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IoTeX Network (IOTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 231.22M
$ 231.22M$ 231.22M
Total forsyning:
$ 9.44B
$ 9.44B$ 9.44B
Sirkulerende forsyning:
$ 9.44B
$ 9.44B$ 9.44B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 244.90M
$ 244.90M$ 244.90M
All-time high:
$ 0.262048
$ 0.262048$ 0.262048
All-Time Low:
$ 0.00123909173461
$ 0.00123909173461$ 0.00123909173461
Nåværende pris:
$ 0.02449
$ 0.02449$ 0.02449

IoTeX Network (IOTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak IoTeX Network (IOTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet IOTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange IOTX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår IOTXs tokenomics, kan du utforske IOTX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IOTX

Interessert i å legge til IoTeX Network (IOTX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IOTX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

IoTeX Network (IOTX) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til IOTX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

IOTX prisforutsigelse

Vil du vite hvor IOTX kan være på vei? Vår IOTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.