IoTeX Network (IOTX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IoTeX Network (IOTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

IoTeX Network (IOTX) Informasjon IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Offisiell nettside: https://www.iotex.io/ Teknisk dokument: https://iotex.io/2.0 Blokkutforsker: https://iotexscan.io/ Kjøp IOTX nå!

IoTeX Network (IOTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IoTeX Network (IOTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 231.22M $ 231.22M $ 231.22M Total forsyning: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B Sirkulerende forsyning: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 244.90M $ 244.90M $ 244.90M All-time high: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 All-Time Low: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Nåværende pris: $ 0.02449 $ 0.02449 $ 0.02449 Lær mer om IoTeX Network (IOTX) pris

IoTeX Network (IOTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IoTeX Network (IOTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IOTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IOTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IOTXs tokenomics, kan du utforske IOTX tokenets livepris!

IoTeX Network (IOTX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IOTX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IOTX nå!

IOTX prisforutsigelse Vil du vite hvor IOTX kan være på vei? Vår IOTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IOTX tokenets prisforutsigelse nå!

