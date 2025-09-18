Hva er Inspect (INSP)

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Inspect er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Inspect investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk INSP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Inspect på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Inspect kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Inspect Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Inspect (INSP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Inspect (INSP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Inspect.

Sjekk Inspectprisprognosen nå!

Inspect (INSP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Inspect (INSP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INSP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Inspect (INSP)

Leter du etter hvordan du kjøperInspect? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Inspect på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

INSP til lokale valutaer

Prøv konverting

Inspect Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Inspect, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Inspect Hvor mye er Inspect (INSP) verdt i dag? Live INSP prisen i USD er 0.01691 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende INSP-til-USD-pris? $ 0.01691 . Sjekk ut Den nåværende prisen på INSP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Inspect? Markedsverdien for INSP er $ 13.50M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av INSP? Den sirkulerende forsyningen av INSP er 798.37M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINSP ? INSP oppnådde en ATH-pris på 1.3073823161861293 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på INSP? INSP så en ATL-pris på 0.003948942101004962 USD . Hva er handelsvolumet til INSP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INSP er $ 995.61K USD . Vil INSP gå høyere i år? INSP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INSP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Inspect (INSP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?