Inspect (INSP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Inspect (INSP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Inspect (INSP) Informasjon Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Offisiell nettside: https://www.inspect.xyz Teknisk dokument: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457

Inspect (INSP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Inspect (INSP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.93M $ 9.93M $ 9.93M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 798.37M $ 798.37M $ 798.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.44M $ 12.44M $ 12.44M All-time high: $ 0.4096 $ 0.4096 $ 0.4096 All-Time Low: $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 Nåværende pris: $ 0.01244 $ 0.01244 $ 0.01244 Lær mer om Inspect (INSP) pris

Inspect (INSP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Inspect (INSP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INSP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INSP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INSPs tokenomics, kan du utforske INSP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe INSP Interessert i å legge til Inspect (INSP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe INSP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Inspect (INSP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til INSP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for INSP nå!

INSP prisforutsigelse Vil du vite hvor INSP kan være på vei? Vår INSP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INSP tokenets prisforutsigelse nå!

