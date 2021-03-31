Dagens Illuvium livepris er 14.889 USD. Spor prisoppdateringer for ILV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ILV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Illuvium livepris er 14.889 USD. Spor prisoppdateringer for ILV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ILV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Illuvium Logo

Illuvium Pris(ILV)

$14.889
+0.22%1D
USD
Illuvium (ILV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:26:09 (UTC+8)

Illuvium (ILV) Prisinformasjon (USD)

$ 14.693
24 timer lav
$ 15.859
24 timer høy

+0.75%

+0.22%

-3.29%

-3.29%

Illuvium (ILV) sanntidsprisen er $ 14.889. I løpet av de siste 24 timene har ILV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.693 og et toppnivå på $ 15.859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ILV er $ 2,868.94660798, mens den rekordlave prisen er $ 9.1222981250739.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ILV endret seg med +0.75% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -3.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Illuvium (ILV) Markedsinformasjon

No.388

$ 94.41M
$ 94.41M$ 94.41M

$ 629.72K
$ 629.72K$ 629.72K

$ 135.11M
$ 135.11M$ 135.11M

6.34M
6.34M 6.34M

9,074,690.70820574
9,074,690.70820574 9,074,690.70820574

2021-03-31 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Illuvium er $ 94.41M, med et 24-timers handelsvolum på $ 629.72K. Den sirkulerende forsyningen på ILV er 6.34M, med en total tilgang på 9074690.70820574. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.11M.

Illuvium (ILV) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Illuvium for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.03268+0.22%
30 dager$ -0.661-4.26%
60 dager$ +0.55+3.83%
90 dager$ +4.529+43.71%
Illuvium Prisendring i dag

I dag registrerte ILV en endring på $ +0.03268 (+0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Illuvium 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.661 (-4.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Illuvium 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ILV en endring på $ +0.55 (+3.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Illuvium 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +4.529+43.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Illuvium (ILV)?

Sjekk ut Illuvium Prishistorikk-siden nå.

Hva er Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Illuvium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Illuvium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ILV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Illuvium på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Illuvium kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Illuvium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Illuvium (ILV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Illuvium (ILV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Illuvium.

Sjekk Illuviumprisprognosen nå!

Illuvium (ILV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Illuvium (ILV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ILV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Illuvium (ILV)

Leter du etter hvordan du kjøperIlluvium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Illuvium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ILV til lokale valutaer

Illuvium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Illuvium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Illuvium nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Illuvium

Hvor mye er Illuvium (ILV) verdt i dag?
Live ILV prisen i USD er 14.889 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ILV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ILV til USD er $ 14.889. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Illuvium?
Markedsverdien for ILV er $ 94.41M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ILV?
Den sirkulerende forsyningen av ILV er 6.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forILV ?
ILV oppnådde en ATH-pris på 2,868.94660798 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ILV?
ILV så en ATL-pris på 9.1222981250739 USD.
Hva er handelsvolumet til ILV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ILV er $ 629.72K USD.
Vil ILV gå høyere i år?
ILV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ILV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

