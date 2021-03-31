ILV

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)149,04%

Opplagsforsyning6 566 540,8059677

Maksimal forsyning0

Total forsyning9 077 040,23410964

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2021-03-31 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2868.94660798,2021-05-29

Laveste pris9.1222981250739,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

