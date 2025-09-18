Hva er Chainbase (C)

Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all.

Chainbase er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chainbase investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk C Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Chainbase på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Chainbase kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Chainbase Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chainbase (C) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chainbase (C) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chainbase.

Sjekk Chainbaseprisprognosen nå!

Chainbase (C) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chainbase (C) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om C tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Chainbase (C)

Leter du etter hvordan du kjøperChainbase? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Chainbase på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

C til lokale valutaer

Prøv konverting

Chainbase Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Chainbase, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Chainbase Hvor mye er Chainbase (C) verdt i dag? Live C prisen i USD er 0.25112 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende C-til-USD-pris? $ 0.25112 . Sjekk ut Den nåværende prisen på C til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Chainbase? Markedsverdien for C er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av C? Den sirkulerende forsyningen av C er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forC ? C oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på C? C så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til C? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for C er $ 3.71M USD . Vil C gå høyere i år? C kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut C prisprognosen for en mer grundig analyse.

Chainbase (C) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?