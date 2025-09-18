Dagens THENA livepris er 0.3761 USD. Spor prisoppdateringer for THE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens THENA livepris er 0.3761 USD. Spor prisoppdateringer for THE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

THENA Logo

THENA Pris(THE)

$0.3762
-0.66%1D
USD
THENA (THE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:14 (UTC+8)

THENA (THE) Prisinformasjon (USD)

24 timer lav
24 timer høy

+0.18%

-0.66%

+5.17%

+5.17%

THENA (THE) sanntidsprisen er $ 0.3761. I løpet av de siste 24 timene har THE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3729 og et toppnivå på $ 0.4052, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THE er $ 4.10318040169636, mens den rekordlave prisen er $ 0.07220387483514598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THE endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og +5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THENA (THE) Markedsinformasjon

No.640

34.30%

BSC

Nåværende markedsverdi på THENA er $ 42.08M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.22M. Den sirkulerende forsyningen på THE er 111.89M, med en total tilgang på 264158261.95556065. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.65M.

THENA (THE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene THENA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002499-0.66%
30 dager$ -0.0349-8.50%
60 dager$ -0.0341-8.32%
90 dager$ +0.1283+51.77%
THENA Prisendring i dag

I dag registrerte THE en endring på $ -0.002499 (-0.66%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

THENA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0349 (-8.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

THENA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så THE en endring på $ -0.0341 (-8.32%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

THENA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1283+51.77% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for THENA (THE)?

Sjekk ut THENA Prishistorikk-siden nå.

Hva er THENA (THE)

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

THENA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere THENA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk THE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om THENA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din THENA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

THENA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil THENA (THE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine THENA (THE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for THENA.

Sjekk THENAprisprognosen nå!

THENA (THE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak THENA (THE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om THE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe THENA (THE)

Leter du etter hvordan du kjøperTHENA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe THENA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

THE til lokale valutaer

THENA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av THENA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell THENA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om THENA

Hvor mye er THENA (THE) verdt i dag?
Live THE prisen i USD er 0.3761 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende THE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på THE til USD er $ 0.3761. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for THENA?
Markedsverdien for THE er $ 42.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av THE?
Den sirkulerende forsyningen av THE er 111.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTHE ?
THE oppnådde en ATH-pris på 4.10318040169636 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på THE?
THE så en ATL-pris på 0.07220387483514598 USD.
Hva er handelsvolumet til THE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for THE er $ 2.22M USD.
Vil THE gå høyere i år?
THE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut THE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:14 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

