Illuvium (ILV) Informasjon Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Offisiell nettside: https://illuvium.io/ Teknisk dokument: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Kjøp ILV nå!

Illuvium (ILV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Illuvium (ILV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 87.89M $ 87.89M $ 87.89M Total forsyning: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Sirkulerende forsyning: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 125.78M $ 125.78M $ 125.78M All-time high: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 All-Time Low: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Nåværende pris: $ 13.859 $ 13.859 $ 13.859 Lær mer om Illuvium (ILV) pris

Illuvium (ILV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Illuvium (ILV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ILV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ILV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ILVs tokenomics, kan du utforske ILV tokenets livepris!

Illuvium (ILV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ILV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ILV nå!

ILV prisforutsigelse Vil du vite hvor ILV kan være på vei? Vår ILV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ILV tokenets prisforutsigelse nå!

