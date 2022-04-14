MEET48 (IDOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MEET48 (IDOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. Offisiell nettside: https://www.meet48.com Teknisk dokument: https://github.com/MEET48 Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3B4de3c7855C03bB9F50ea252cD2c9FA1125Ab07#balances

MEET48 (IDOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MEET48 (IDOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.05M $ 30.05M $ 30.05M Total forsyning: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Sirkulerende forsyning: $ 902.40M $ 902.40M $ 902.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 159.84M $ 159.84M $ 159.84M All-time high: $ 0.04284 $ 0.04284 $ 0.04284 All-Time Low: $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 Nåværende pris: $ 0.0333 $ 0.0333 $ 0.0333 Lær mer om MEET48 (IDOL) pris

MEET48 (IDOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MEET48 (IDOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IDOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IDOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe IDOL Interessert i å legge til MEET48 (IDOL) i porteføljen din?

MEET48 (IDOL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IDOL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

IDOL prisforutsigelse Vil du vite hvor IDOL kan være på vei? Vår IDOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

