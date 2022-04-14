Mobox (MBOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mobox (MBOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mobox (MBOX) Informasjon MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. Offisiell nettside: https://www.mobox.io/#/ Teknisk dokument: https://faqen.mobox.io Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 Kjøp MBOX nå!

Mobox (MBOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mobox (MBOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.78M $ 30.78M $ 30.78M Total forsyning: $ 550.32M $ 550.32M $ 550.32M Sirkulerende forsyning: $ 500.32M $ 500.32M $ 500.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.86M $ 33.86M $ 33.86M All-time high: $ 15.788 $ 15.788 $ 15.788 All-Time Low: $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 Nåværende pris: $ 0.06153 $ 0.06153 $ 0.06153 Lær mer om Mobox (MBOX) pris

Mobox (MBOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mobox (MBOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBOXs tokenomics, kan du utforske MBOX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MBOX Interessert i å legge til Mobox (MBOX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MBOX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MBOX på MEXC nå!

Mobox (MBOX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MBOX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MBOX nå!

MBOX prisforutsigelse Vil du vite hvor MBOX kan være på vei? Vår MBOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MBOX tokenets prisforutsigelse nå!

