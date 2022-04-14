VANRY (VANRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VANRY (VANRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VANRY (VANRY) Informasjon Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Offisiell nettside: https://vanarchain.com/ Teknisk dokument: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624 Kjøp VANRY nå!

VANRY (VANRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VANRY (VANRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.53M $ 50.53M $ 50.53M Total forsyning: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Sirkulerende forsyning: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.13M $ 61.13M $ 61.13M All-time high: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 All-Time Low: $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 Nåværende pris: $ 0.02547 $ 0.02547 $ 0.02547 Lær mer om VANRY (VANRY) pris

VANRY (VANRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VANRY (VANRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VANRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VANRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VANRYs tokenomics, kan du utforske VANRY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VANRY Interessert i å legge til VANRY (VANRY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VANRY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VANRY på MEXC nå!

VANRY (VANRY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VANRY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VANRY nå!

VANRY prisforutsigelse Vil du vite hvor VANRY kan være på vei? Vår VANRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VANRY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!