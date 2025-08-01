IDOL

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

NavnIDOL

RangeringNo.720

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3.54%

Opplagsforsyning902,400,000

Maksimal forsyning4,800,000,000

Total forsyning4,800,000,000

Opplagsforsyning0.188%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.04187726181490255,2025-09-04

Laveste pris0.010319240493670556,2025-08-01

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...