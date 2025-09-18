Hva er MEET48 (IDOL)

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

MEET48 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MEET48 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk IDOL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om MEET48 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MEET48 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MEET48 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MEET48 (IDOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MEET48 (IDOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MEET48.

Sjekk MEET48prisprognosen nå!

MEET48 (IDOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MEET48 (IDOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MEET48 (IDOL)

Leter du etter hvordan du kjøperMEET48? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MEET48 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IDOL til lokale valutaer

Prøv konverting

MEET48 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MEET48, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MEET48 Hvor mye er MEET48 (IDOL) verdt i dag? Live IDOL prisen i USD er 0.03396 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende IDOL-til-USD-pris? $ 0.03396 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IDOL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MEET48? Markedsverdien for IDOL er $ 30.65M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IDOL? Den sirkulerende forsyningen av IDOL er 902.40M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDOL ? IDOL oppnådde en ATH-pris på 0.04187726181490255 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IDOL? IDOL så en ATL-pris på 0.010319240493670556 USD . Hva er handelsvolumet til IDOL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDOL er $ 7.11M USD . Vil IDOL gå høyere i år? IDOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDOL prisprognosen for en mer grundig analyse.

MEET48 (IDOL) Viktige bransjeoppdateringer

