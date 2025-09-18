Dagens MEET48 livepris er 0.03396 USD. Spor prisoppdateringer for IDOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MEET48 livepris er 0.03396 USD. Spor prisoppdateringer for IDOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MEET48 Logo

MEET48 Pris(IDOL)

1 IDOL til USD livepris:

$0.03399
+4.77%1D
USD
MEET48 (IDOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:57:18 (UTC+8)

MEET48 (IDOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03163
24 timer lav
$ 0.03476
24 timer høy

$ 0.03163
$ 0.03476
$ 0.04187726181490255
$ 0.010319240493670556
+0.95%

+4.77%

+10.69%

+10.69%

MEET48 (IDOL) sanntidsprisen er $ 0.03396. I løpet av de siste 24 timene har IDOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03163 og et toppnivå på $ 0.03476, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDOL er $ 0.04187726181490255, mens den rekordlave prisen er $ 0.010319240493670556.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDOL endret seg med +0.95% i løpet av den siste timen, +4.77% over 24 timer og +10.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MEET48 (IDOL) Markedsinformasjon

No.782

$ 30.65M
$ 7.11M
$ 163.01M
902.40M
4,800,000,000
4,800,000,000
18.80%

BSC

Nåværende markedsverdi på MEET48 er $ 30.65M, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.11M. Den sirkulerende forsyningen på IDOL er 902.40M, med en total tilgang på 4800000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 163.01M.

MEET48 (IDOL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MEET48 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0015475+4.77%
30 dager$ +0.021+162.03%
60 dager$ +0.0209+160.03%
90 dager$ +0.02028+148.24%
MEET48 Prisendring i dag

I dag registrerte IDOL en endring på $ +0.0015475 (+4.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MEET48 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.021 (+162.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MEET48 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IDOL en endring på $ +0.0209 (+160.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MEET48 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02028+148.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MEET48 (IDOL)?

Sjekk ut MEET48 Prishistorikk-siden nå.

Hva er MEET48 (IDOL)

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

MEET48 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MEET48 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IDOL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MEET48 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MEET48 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MEET48 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MEET48 (IDOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MEET48 (IDOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MEET48.

Sjekk MEET48prisprognosen nå!

MEET48 (IDOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MEET48 (IDOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MEET48 (IDOL)

Leter du etter hvordan du kjøperMEET48? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MEET48 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IDOL til lokale valutaer

1 MEET48(IDOL) til VND
893.6574
893.6574
MEET48 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MEET48, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MEET48 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MEET48

Hvor mye er MEET48 (IDOL) verdt i dag?
Live IDOL prisen i USD er 0.03396 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IDOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IDOL til USD er $ 0.03396. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MEET48?
Markedsverdien for IDOL er $ 30.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IDOL?
Den sirkulerende forsyningen av IDOL er 902.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDOL ?
IDOL oppnådde en ATH-pris på 0.04187726181490255 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IDOL?
IDOL så en ATL-pris på 0.010319240493670556 USD.
Hva er handelsvolumet til IDOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDOL er $ 7.11M USD.
Vil IDOL gå høyere i år?
IDOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:57:18 (UTC+8)

MEET48 (IDOL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

