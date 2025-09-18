Dagens Hooked Protocol livepris er 0.10935 USD. Spor prisoppdateringer for HOOK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOOK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hooked Protocol livepris er 0.10935 USD. Spor prisoppdateringer for HOOK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOOK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.10935
Hooked Protocol (HOOK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:12:01 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.10847
24 timer lav
$ 0.11733
24 timer høy

$ 0.10847
$ 0.11733
$ 4.062533059080115
$ 0.07833259635294688
+0.13%

-0.82%

-5.36%

-5.36%

Hooked Protocol (HOOK) sanntidsprisen er $ 0.10935. I løpet av de siste 24 timene har HOOK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10847 og et toppnivå på $ 0.11733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOOK er $ 4.062533059080115, mens den rekordlave prisen er $ 0.07833259635294688.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOOK endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -0.82% over 24 timer og -5.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hooked Protocol (HOOK) Markedsinformasjon

No.781

$ 28.40M
$ 1.50M
$ 54.68M
259.75M
500,000,000
BSC

Nåværende markedsverdi på Hooked Protocol er $ 28.40M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.50M. Den sirkulerende forsyningen på HOOK er 259.75M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.68M.

Hooked Protocol (HOOK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hooked Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0009041-0.82%
30 dager$ -0.00022-0.21%
60 dager$ -0.02232-16.96%
90 dager$ +0.02337+27.18%
Hooked Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte HOOK en endring på $ -0.0009041 (-0.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hooked Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00022 (-0.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hooked Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HOOK en endring på $ -0.02232 (-16.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hooked Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02337+27.18% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hooked Protocol (HOOK)?

Sjekk ut Hooked Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hooked Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HOOK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hooked Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hooked Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hooked Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hooked Protocol (HOOK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hooked Protocol (HOOK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hooked Protocol.

Sjekk Hooked Protocolprisprognosen nå!

Hooked Protocol (HOOK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hooked Protocol (HOOK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOOK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hooked Protocol (HOOK)

Leter du etter hvordan du kjøperHooked Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hooked Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOOK til lokale valutaer

Hooked Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hooked Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hooked Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hooked Protocol

Hvor mye er Hooked Protocol (HOOK) verdt i dag?
Live HOOK prisen i USD er 0.10935 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOOK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOOK til USD er $ 0.10935. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hooked Protocol?
Markedsverdien for HOOK er $ 28.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOOK?
Den sirkulerende forsyningen av HOOK er 259.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOOK ?
HOOK oppnådde en ATH-pris på 4.062533059080115 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOOK?
HOOK så en ATL-pris på 0.07833259635294688 USD.
Hva er handelsvolumet til HOOK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOOK er $ 1.50M USD.
Vil HOOK gå høyere i år?
HOOK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOOK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:12:01 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

