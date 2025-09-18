Hva er Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hooked Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HOOK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Hooked Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hooked Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hooked Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hooked Protocol (HOOK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hooked Protocol (HOOK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hooked Protocol.

Sjekk Hooked Protocolprisprognosen nå!

Hooked Protocol (HOOK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hooked Protocol (HOOK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOOK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hooked Protocol (HOOK)

Leter du etter hvordan du kjøperHooked Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hooked Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOOK til lokale valutaer

Prøv konverting

Hooked Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hooked Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Hooked Protocol Hvor mye er Hooked Protocol (HOOK) verdt i dag? Live HOOK prisen i USD er 0.10935 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HOOK-til-USD-pris? $ 0.10935 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HOOK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Hooked Protocol? Markedsverdien for HOOK er $ 28.40M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HOOK? Den sirkulerende forsyningen av HOOK er 259.75M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOOK ? HOOK oppnådde en ATH-pris på 4.062533059080115 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HOOK? HOOK så en ATL-pris på 0.07833259635294688 USD . Hva er handelsvolumet til HOOK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOOK er $ 1.50M USD . Vil HOOK gå høyere i år? HOOK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOOK prisprognosen for en mer grundig analyse.

Hooked Protocol (HOOK) Viktige bransjeoppdateringer

