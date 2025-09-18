Hva er Xai (XAI)

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Xai er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Xai investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk XAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Xai på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Xai kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Xai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xai (XAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xai (XAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xai.

Sjekk Xaiprisprognosen nå!

Xai (XAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xai (XAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Xai (XAI)

Leter du etter hvordan du kjøperXai? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Xai på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XAI til lokale valutaer

Prøv konverting

Xai Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Xai, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Xai Hvor mye er Xai (XAI) verdt i dag? Live XAI prisen i USD er 0.04965 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XAI-til-USD-pris? $ 0.04965 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XAI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Xai? Markedsverdien for XAI er $ 86.03M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XAI? Den sirkulerende forsyningen av XAI er 1.73B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXAI ? XAI oppnådde en ATH-pris på 1.5967215506622041 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XAI? XAI så en ATL-pris på 0.03866533668546428 USD . Hva er handelsvolumet til XAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XAI er $ 1.65M USD . Vil XAI gå høyere i år? XAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XAI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Xai (XAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?