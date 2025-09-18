Dagens Xai livepris er 0.04965 USD. Spor prisoppdateringer for XAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Xai livepris er 0.04965 USD. Spor prisoppdateringer for XAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XAI

XAI Prisinformasjon

XAI teknisk dokument

XAI Offisiell nettside

XAI tokenomics

XAI Prisprognose

XAI-historikk

XAI Kjøpeguide

XAI-til-fiat-valutakonverter

XAI Spot

XAI USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Xai Logo

Xai Pris(XAI)

1 XAI til USD livepris:

$0.04965
$0.04965$0.04965
+0.24%1D
USD
Xai (XAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:40:29 (UTC+8)

Xai (XAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04886
$ 0.04886$ 0.04886
24 timer lav
$ 0.05309
$ 0.05309$ 0.05309
24 timer høy

$ 0.04886
$ 0.04886$ 0.04886

$ 0.05309
$ 0.05309$ 0.05309

$ 1.5967215506622041
$ 1.5967215506622041$ 1.5967215506622041

$ 0.03866533668546428
$ 0.03866533668546428$ 0.03866533668546428

+0.28%

+0.24%

-14.80%

-14.80%

Xai (XAI) sanntidsprisen er $ 0.04965. I løpet av de siste 24 timene har XAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04886 og et toppnivå på $ 0.05309, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XAI er $ 1.5967215506622041, mens den rekordlave prisen er $ 0.03866533668546428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XAI endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -14.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xai (XAI) Markedsinformasjon

No.406

$ 86.03M
$ 86.03M$ 86.03M

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 124.13M
$ 124.13M$ 124.13M

1.73B
1.73B 1.73B

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,004,421,611.8139896
2,004,421,611.8139896 2,004,421,611.8139896

69.30%

ARB

Nåværende markedsverdi på Xai er $ 86.03M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.65M. Den sirkulerende forsyningen på XAI er 1.73B, med en total tilgang på 2004421611.8139896. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.13M.

Xai (XAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Xai for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001189+0.24%
30 dager$ 00.00%
60 dager$ -0.01555-23.85%
90 dager$ +0.00261+5.54%
Xai Prisendring i dag

I dag registrerte XAI en endring på $ +0.0001189 (+0.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Xai 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ 0 (0.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Xai 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XAI en endring på $ -0.01555 (-23.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Xai 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00261+5.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Xai (XAI)?

Sjekk ut Xai Prishistorikk-siden nå.

Hva er Xai (XAI)

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Xai er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Xai investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Xai på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Xai kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Xai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xai (XAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xai (XAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xai.

Sjekk Xaiprisprognosen nå!

Xai (XAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xai (XAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Xai (XAI)

Leter du etter hvordan du kjøperXai? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Xai på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XAI til lokale valutaer

1 Xai(XAI) til VND
1,306.53975
1 Xai(XAI) til AUD
A$0.0749715
1 Xai(XAI) til GBP
0.036741
1 Xai(XAI) til EUR
0.0422025
1 Xai(XAI) til USD
$0.04965
1 Xai(XAI) til MYR
RM0.20853
1 Xai(XAI) til TRY
2.054517
1 Xai(XAI) til JPY
¥7.29855
1 Xai(XAI) til ARS
ARS$73.229778
1 Xai(XAI) til RUB
4.145775
1 Xai(XAI) til INR
4.373172
1 Xai(XAI) til IDR
Rp827.499669
1 Xai(XAI) til KRW
69.343176
1 Xai(XAI) til PHP
2.8315395
1 Xai(XAI) til EGP
￡E.2.391144
1 Xai(XAI) til BRL
R$0.2636415
1 Xai(XAI) til CAD
C$0.0680205
1 Xai(XAI) til BDT
6.044391
1 Xai(XAI) til NGN
74.214834
1 Xai(XAI) til COP
$193.9453125
1 Xai(XAI) til ZAR
R.0.859938
1 Xai(XAI) til UAH
2.051538
1 Xai(XAI) til TZS
T.Sh.122.895666
1 Xai(XAI) til VES
Bs8.09295
1 Xai(XAI) til CLP
$47.41575
1 Xai(XAI) til PKR
Rs14.092656
1 Xai(XAI) til KZT
26.8810065
1 Xai(XAI) til THB
฿1.57887
1 Xai(XAI) til TWD
NT$1.5009195
1 Xai(XAI) til AED
د.إ0.1822155
1 Xai(XAI) til CHF
Fr0.0392235
1 Xai(XAI) til HKD
HK$0.3857805
1 Xai(XAI) til AMD
֏19.001055
1 Xai(XAI) til MAD
.د.م0.447843
1 Xai(XAI) til MXN
$0.9130635
1 Xai(XAI) til SAR
ريال0.1861875
1 Xai(XAI) til ETB
Br7.1282505
1 Xai(XAI) til KES
KSh6.413787
1 Xai(XAI) til JOD
د.أ0.03520185
1 Xai(XAI) til PLN
0.179733
1 Xai(XAI) til RON
лв0.2139915
1 Xai(XAI) til SEK
kr0.4672065
1 Xai(XAI) til BGN
лв0.082419
1 Xai(XAI) til HUF
Ft16.494723
1 Xai(XAI) til CZK
1.026762
1 Xai(XAI) til KWD
د.ك0.01514325
1 Xai(XAI) til ILS
0.1653345
1 Xai(XAI) til BOB
Bs0.3430815
1 Xai(XAI) til AZN
0.084405
1 Xai(XAI) til TJS
SM0.464724
1 Xai(XAI) til GEL
0.134055
1 Xai(XAI) til AOA
Kz45.2594505
1 Xai(XAI) til BHD
.د.ب0.01871805
1 Xai(XAI) til BMD
$0.04965
1 Xai(XAI) til DKK
kr0.3152775
1 Xai(XAI) til HNL
L1.3013265
1 Xai(XAI) til MUR
2.251131
1 Xai(XAI) til NAD
$0.8614275
1 Xai(XAI) til NOK
kr0.493521
1 Xai(XAI) til NZD
$0.084405
1 Xai(XAI) til PAB
B/.0.04965
1 Xai(XAI) til PGK
K0.207537
1 Xai(XAI) til QAR
ر.ق0.1802295
1 Xai(XAI) til RSD
дин.4.9515945
1 Xai(XAI) til UZS
soʻm612.9625155
1 Xai(XAI) til ALL
L4.094139
1 Xai(XAI) til ANG
ƒ0.0888735
1 Xai(XAI) til AWG
ƒ0.08937
1 Xai(XAI) til BBD
$0.0993
1 Xai(XAI) til BAM
KM0.082419
1 Xai(XAI) til BIF
Fr148.20525
1 Xai(XAI) til BND
$0.063552
1 Xai(XAI) til BSD
$0.04965
1 Xai(XAI) til JMD
$7.9643565
1 Xai(XAI) til KHR
199.397379
1 Xai(XAI) til KMF
Fr20.7537
1 Xai(XAI) til LAK
1,079.3478045
1 Xai(XAI) til LKR
Rs15.018132
1 Xai(XAI) til MDL
L0.819225
1 Xai(XAI) til MGA
Ar219.6898305
1 Xai(XAI) til MOP
P0.3976965
1 Xai(XAI) til MVR
0.759645
1 Xai(XAI) til MWK
MK86.1978615
1 Xai(XAI) til MZN
MT3.172635
1 Xai(XAI) til NPR
Rs6.996678
1 Xai(XAI) til PYG
354.6003
1 Xai(XAI) til RWF
Fr71.94285
1 Xai(XAI) til SBD
$0.40713
1 Xai(XAI) til SCR
0.7114845
1 Xai(XAI) til SRD
$1.8911685
1 Xai(XAI) til SVC
$0.4344375
1 Xai(XAI) til SZL
L0.8614275
1 Xai(XAI) til TMT
m0.173775
1 Xai(XAI) til TND
د.ت0.1444815
1 Xai(XAI) til TTD
$0.3361305
1 Xai(XAI) til UGX
Sh174.1722
1 Xai(XAI) til XAF
Fr27.7047
1 Xai(XAI) til XCD
$0.134055
1 Xai(XAI) til XOF
Fr27.7047
1 Xai(XAI) til XPF
Fr5.01465
1 Xai(XAI) til BWP
P0.661338
1 Xai(XAI) til BZD
$0.0997965
1 Xai(XAI) til CVE
$4.656177
1 Xai(XAI) til DJF
Fr8.78805
1 Xai(XAI) til DOP
$3.079293
1 Xai(XAI) til DZD
د.ج6.432654
1 Xai(XAI) til FJD
$0.1117125
1 Xai(XAI) til GNF
Fr431.70675
1 Xai(XAI) til GTQ
Q0.380319
1 Xai(XAI) til GYD
$10.3912485
1 Xai(XAI) til ISK
kr6.00765

Xai Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Xai, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Xai nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Xai

Hvor mye er Xai (XAI) verdt i dag?
Live XAI prisen i USD er 0.04965 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XAI til USD er $ 0.04965. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Xai?
Markedsverdien for XAI er $ 86.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XAI?
Den sirkulerende forsyningen av XAI er 1.73B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXAI ?
XAI oppnådde en ATH-pris på 1.5967215506622041 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XAI?
XAI så en ATL-pris på 0.03866533668546428 USD.
Hva er handelsvolumet til XAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XAI er $ 1.65M USD.
Vil XAI gå høyere i år?
XAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:40:29 (UTC+8)

Xai (XAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XAI-til-USD-kalkulator

Beløp

XAI
XAI
USD
USD

1 XAI = 0.04965 USD

Handle XAI

XAIUSDT
$0.04965
$0.04965$0.04965
+0.28%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker