Få Hooked Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HOOK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hooked Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.11663 $0.11663 $0.11663 +2.18% USD Faktisk Prediksjon Hooked Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hooked Protocol (HOOK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hooked Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.11663 i 2025. Hooked Protocol (HOOK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hooked Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.122461 i 2026. Hooked Protocol (HOOK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOOK for 2027 $ 0.128584 med en 10.25% vekstrate. Hooked Protocol (HOOK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOOK for 2028 $ 0.135013 med en 15.76% vekstrate. Hooked Protocol (HOOK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOOK for 2029 $ 0.141764 med en 21.55% vekstrate. Hooked Protocol (HOOK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOOK for 2030 $ 0.148852 med en 27.63% vekstrate. Hooked Protocol (HOOK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hooked Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.242465. Hooked Protocol (HOOK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hooked Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.394950. År Pris Vekst 2025 $ 0.11663 0.00%

Gjeldende Hooked Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.11663$ 0.11663 $ 0.11663 Prisendring (24 t) +2.18% Markedsverdi $ 30.32M$ 30.32M $ 30.32M Opplagsforsyning 259.75M 259.75M 259.75M Volum (24 timer) $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volum (24 timer) -- Den siste HOOK-prisen er $ 0.11663. Den har en 24-timers endring på +2.18%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.64M. Videre har HOOK en sirkulerende forsyning på 259.75M og total markedsverdi på $ 30.32M. Se HOOK livepris

Hooked Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hooked Protocol direktepris, er gjeldende pris for Hooked Protocol 0.11673USD. Den sirkulerende forsyningen av Hooked Protocol(HOOK) er 0.00 HOOK , som gir den en markedsverdi på $30.32M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.06% $ 0.007040 $ 0.1189 $ 0.10765

7 dager -0.02% $ -0.003540 $ 0.12157 $ 0.10449

30 dager 0.12% $ 0.012139 $ 0.13592 $ 0.0991 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hooked Protocol vist en prisbevegelse på $0.007040 , noe som gjenspeiler en 0.06% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hooked Protocol handlet på en topp på $0.12157 og en bunn på $0.10449 . Det så en prisendring på -0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til HOOK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hooked Protocol opplevd en 0.12% endring, som gjenspeiler omtrent $0.012139 av dens verdi. Dette indikerer at HOOK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Hooked Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full HOOK prishistorikk

Hvordan fungerer Hooked Protocol (HOOK) prisforutsigelsesmodul? Hooked Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HOOK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hooked Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HOOK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hooked Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HOOK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HOOK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hooked Protocol.

Hvorfor er HOOK-prisforutsigelse viktig?

HOOK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HOOK nå? I følge dine forutsigelser vil HOOK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HOOK neste måned? I følge Hooked Protocol (HOOK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HOOK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HOOK koste i 2026? Prisen på 1 Hooked Protocol (HOOK) i dag er $0.11663 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOOK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HOOK i 2027? Hooked Protocol (HOOK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOOK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HOOK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hooked Protocol (HOOK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HOOK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hooked Protocol (HOOK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HOOK koste i 2030? Prisen på 1 Hooked Protocol (HOOK) i dag er $0.11663 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOOK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HOOK i 2040? Hooked Protocol (HOOK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOOK innen 2040.