Dagens Across Protocol livepris er 0.13176 USD. Spor prisoppdateringer for ACX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ACX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Across Protocol Pris(ACX)

$0.13176
$0.13176
-0.06%1D
Across Protocol (ACX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:12:21 (UTC+8)

Across Protocol (ACX) Prisinformasjon (USD)

$ 0.13108
$ 0.13108
$ 0.14153
$ 0.14153
$ 0.13108
$ 0.13108

$ 0.14153
$ 0.14153

$ 1.7394538371572816
$ 1.7394538371572816

$ 0.03506312954269173
$ 0.03506312954269173

-0.51%

-0.06%

-9.17%

-9.17%

Across Protocol (ACX) sanntidsprisen er $ 0.13176. I løpet av de siste 24 timene har ACX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.13108 og et toppnivå på $ 0.14153, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ACX er $ 1.7394538371572816, mens den rekordlave prisen er $ 0.03506312954269173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ACX endret seg med -0.51% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -9.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Across Protocol (ACX) Markedsinformasjon

$ 80.47M
$ 80.47M

$ 619.82K
$ 619.82K

$ 131.76M
$ 131.76M

610.77M
610.77M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

61.07%

Nåværende markedsverdi på Across Protocol er $ 80.47M, med et 24-timers handelsvolum på $ 619.82K. Den sirkulerende forsyningen på ACX er 610.77M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.76M.

Across Protocol (ACX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Across Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.0000791-0.06%
30 dager$ -0.04297-24.60%
60 dager$ -0.06696-33.70%
90 dager$ -0.01408-9.66%
Across Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte ACX en endring på $ -0.0000791 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Across Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.04297 (-24.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Across Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ACX en endring på $ -0.06696 (-33.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Across Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01408-9.66% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Across Protocol (ACX)?

Sjekk ut Across Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Across Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ACX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Across Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Across Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Across Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Across Protocol (ACX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Across Protocol (ACX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Across Protocol.

Sjekk Across Protocolprisprognosen nå!

Across Protocol (ACX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Across Protocol (ACX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ACX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Across Protocol (ACX)

Leter du etter hvordan du kjøperAcross Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Across Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ACX til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Across Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Across Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Across Protocol

Hvor mye er Across Protocol (ACX) verdt i dag?
Live ACX prisen i USD er 0.13176 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ACX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ACX til USD er $ 0.13176. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Across Protocol?
Markedsverdien for ACX er $ 80.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ACX?
Den sirkulerende forsyningen av ACX er 610.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forACX ?
ACX oppnådde en ATH-pris på 1.7394538371572816 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ACX?
ACX så en ATL-pris på 0.03506312954269173 USD.
Hva er handelsvolumet til ACX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ACX er $ 619.82K USD.
Vil ACX gå høyere i år?
ACX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ACX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:12:21 (UTC+8)

Across Protocol (ACX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.13176
