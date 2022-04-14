Hooked Protocol (HOOK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hooked Protocol (HOOK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hooked Protocol (HOOK) Informasjon Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Offisiell nettside: https://hooked.io/ Teknisk dokument: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Kjøp HOOK nå!

Hooked Protocol (HOOK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hooked Protocol (HOOK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.57M $ 31.57M $ 31.57M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 259.75M $ 259.75M $ 259.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.78M $ 60.78M $ 60.78M All-time high: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 All-Time Low: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 Nåværende pris: $ 0.12155 $ 0.12155 $ 0.12155 Lær mer om Hooked Protocol (HOOK) pris

Hooked Protocol (HOOK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hooked Protocol (HOOK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOOK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOOK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOOKs tokenomics, kan du utforske HOOK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HOOK Interessert i å legge til Hooked Protocol (HOOK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HOOK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HOOK på MEXC nå!

Hooked Protocol (HOOK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOOK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOOK nå!

HOOK prisforutsigelse Vil du vite hvor HOOK kan være på vei? Vår HOOK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOOK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!