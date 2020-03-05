Hva er Handshake (HNS)

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Handshake er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk HNS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Handshake på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Handshake kjøpsopplevelse jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Handshake Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Handshake (HNS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Handshake (HNS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Handshake.

Sjekk Handshakeprisprognosen nå!

Handshake (HNS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Handshake (HNS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HNS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Handshake (HNS)

Leter du etter hvordan du kjøperHandshake? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Handshake på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

HNS til lokale valutaer

Prøv konverting

Handshake Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Handshake, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Handshake Hvor mye er Handshake (HNS) verdt i dag? Live HNS prisen i USD er 0.00724 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HNS-til-USD-pris? $ 0.00724 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HNS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Handshake? Markedsverdien for HNS er $ 4.91M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HNS? Den sirkulerende forsyningen av HNS er 677.76M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHNS ? HNS oppnådde en ATH-pris på 0.85278518 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HNS? HNS så en ATL-pris på 0.005236327072680755 USD . Hva er handelsvolumet til HNS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HNS er $ 983.79 USD . Vil HNS gå høyere i år? HNS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HNS prisprognosen for en mer grundig analyse.

