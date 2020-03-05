Handshake (HNS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Handshake (HNS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Handshake (HNS) Informasjon Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Offisiell nettside: https://handshake.org/ Teknisk dokument: https://hsd-dev.org/ Blokkutforsker: https://e.hnsfans.com/ Kjøp HNS nå!

Handshake (HNS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Handshake (HNS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Total forsyning: $ 2.04B $ 2.04B $ 2.04B Sirkulerende forsyning: $ 678.05M $ 678.05M $ 678.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M All-time high: $ 0.86721 $ 0.86721 $ 0.86721 All-Time Low: $ 0.005236327072680755 $ 0.005236327072680755 $ 0.005236327072680755 Nåværende pris: $ 0.005935 $ 0.005935 $ 0.005935 Lær mer om Handshake (HNS) pris

Handshake (HNS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Handshake (HNS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HNS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HNS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HNSs tokenomics, kan du utforske HNS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HNS Interessert i å legge til Handshake (HNS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HNS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HNS på MEXC nå!

Handshake (HNS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HNS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HNS nå!

HNS prisforutsigelse Vil du vite hvor HNS kan være på vei? Vår HNS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HNS tokenets prisforutsigelse nå!

