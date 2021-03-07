Hva er HAPI (HAPI)

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

HAPI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HAPI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HAPI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om HAPI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HAPI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HAPI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HAPI (HAPI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HAPI (HAPI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HAPI.

Sjekk HAPIprisprognosen nå!

HAPI (HAPI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HAPI (HAPI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HAPI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HAPI (HAPI)

Leter du etter hvordan du kjøperHAPI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HAPI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HAPI til lokale valutaer

Prøv konverting

HAPI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HAPI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om HAPI Hvor mye er HAPI (HAPI) verdt i dag? Live HAPI prisen i USD er 2.113 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HAPI-til-USD-pris? $ 2.113 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HAPI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for HAPI? Markedsverdien for HAPI er $ 1.55M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HAPI? Den sirkulerende forsyningen av HAPI er 732.25K USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHAPI ? HAPI oppnådde en ATH-pris på 211.78083955 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HAPI? HAPI så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til HAPI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HAPI er $ 2.61K USD . Vil HAPI gå høyere i år? HAPI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HAPI prisprognosen for en mer grundig analyse.

HAPI (HAPI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?