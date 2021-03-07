HAPI

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

NavnHAPI

RangeringNo.1952

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)6.32%

Opplagsforsyning732,248.42341187

Maksimal forsyning1,000,000

Total forsyning750,779.20666767

Opplagsforsyning0.7322%

Utstedelsesdato2021-03-07 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high211.78083955,2021-03-21

Laveste pris0,2021-03-10

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonHAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

