AssetMint pris i dag

Sanntids AssetMint (ASSETMINT) pris i dag er $ 0.00000000653, med en 25.39% endring de siste 24 timene. Nåværende ASSETMINT til USD konverteringssats er $ 0.00000000653 per ASSETMINT.

AssetMint rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ASSETMINT. I løpet av de siste 24 timene ASSETMINT har den blitt handlet mellom $ 0.000000006376(laveste) og $ 0.000000009085 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ASSETMINT beveget seg -0.60% i løpet av den siste timen og -17.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 600.46K.

AssetMint (ASSETMINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 600.46K$ 600.46K $ 600.46K Fullt utvannet markedsverdi $ 13.71M$ 13.71M $ 13.71M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på AssetMint er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 600.46K. Den sirkulerende forsyningen på ASSETMINT er --, med en total tilgang på 2100000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.71M.