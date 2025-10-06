Datasoul pris i dag

Sanntids Datasoul (DATASOUL) pris i dag er $ 0.0000000018319, med en 13.05% endring de siste 24 timene. Nåværende DATASOUL til USD konverteringssats er $ 0.0000000018319 per DATASOUL.

Datasoul rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DATASOUL. I løpet av de siste 24 timene DATASOUL har den blitt handlet mellom $ 0.0000000017998(laveste) og $ 0.0000000022343 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DATASOUL beveget seg -5.87% i løpet av den siste timen og -37.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 968.57K.

Datasoul (DATASOUL) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 968.57K$ 968.57K $ 968.57K Fullt utvannet markedsverdi $ 366.38$ 366.38 $ 366.38 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

