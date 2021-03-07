HAPI (HAPI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HAPI (HAPI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HAPI (HAPI) Informasjon HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks. Offisiell nettside: https://hapi.one/ Teknisk dokument: https://hapi-one.gitbook.io/hapi-protocol/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6VNKqgz9hk7zRShTFdg5AnkfKwZUcojzwAkzxSH3bnUm Kjøp HAPI nå!

HAPI (HAPI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HAPI (HAPI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Total forsyning: $ 750.78K $ 750.78K $ 750.78K Sirkulerende forsyning: $ 732.25K $ 732.25K $ 732.25K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M All-time high: $ 179.5 $ 179.5 $ 179.5 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 2.274 $ 2.274 $ 2.274 Lær mer om HAPI (HAPI) pris

HAPI (HAPI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HAPI (HAPI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAPI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAPI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAPIs tokenomics, kan du utforske HAPI tokenets livepris!

HAPI (HAPI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HAPI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HAPI nå!

HAPI prisforutsigelse Vil du vite hvor HAPI kan være på vei? Vår HAPI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAPI tokenets prisforutsigelse nå!

