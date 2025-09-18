Dagens Gods Unchained livepris er 0.11938 USD. Spor prisoppdateringer for GODS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GODS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gods Unchained livepris er 0.11938 USD. Spor prisoppdateringer for GODS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GODS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gods Unchained Logo

Gods Unchained Pris(GODS)

1 GODS til USD livepris:

$0.11936
$0.11936
+0.61%1D
USD
Gods Unchained (GODS) Live prisdiagram
Gods Unchained (GODS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.16%

+0.61%

+0.77%

+0.77%

Gods Unchained (GODS) sanntidsprisen er $ 0.11938. I løpet av de siste 24 timene har GODS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.11767 og et toppnivå på $ 0.12454, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GODS er $ 8.825233783754243, mens den rekordlave prisen er $ 0.06425242982107134.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GODS endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +0.61% over 24 timer og +0.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gods Unchained (GODS) Markedsinformasjon

No.610

78.80%

ETH

Nåværende markedsverdi på Gods Unchained er $ 47.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 111.99K. Den sirkulerende forsyningen på GODS er 394.03M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.69M.

Gods Unchained (GODS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gods Unchained for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0007237+0.61%
30 dager$ -0.00658-5.23%
60 dager$ -0.00783-6.16%
90 dager$ +0.00073+0.61%
Gods Unchained Prisendring i dag

I dag registrerte GODS en endring på $ +0.0007237 (+0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gods Unchained 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00658 (-5.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gods Unchained 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GODS en endring på $ -0.00783 (-6.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gods Unchained 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00073+0.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gods Unchained (GODS)?

Sjekk ut Gods Unchained Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gods Unchained investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GODS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gods Unchained på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gods Unchained kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gods Unchained Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gods Unchained (GODS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gods Unchained (GODS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gods Unchained.

Sjekk Gods Unchainedprisprognosen nå!

Gods Unchained (GODS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gods Unchained (GODS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GODS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gods Unchained (GODS)

Leter du etter hvordan du kjøperGods Unchained? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gods Unchained på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GODS til lokale valutaer

Gods Unchained Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gods Unchained, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gods Unchained nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gods Unchained

Hvor mye er Gods Unchained (GODS) verdt i dag?
Live GODS prisen i USD er 0.11938 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GODS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GODS til USD er $ 0.11938. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gods Unchained?
Markedsverdien for GODS er $ 47.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GODS?
Den sirkulerende forsyningen av GODS er 394.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGODS ?
GODS oppnådde en ATH-pris på 8.825233783754243 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GODS?
GODS så en ATL-pris på 0.06425242982107134 USD.
Hva er handelsvolumet til GODS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GODS er $ 111.99K USD.
Vil GODS gå høyere i år?
GODS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GODS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Gods Unchained (GODS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

