Gods Unchained (GODS) Informasjon Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Offisiell nettside: https://godsunchained.com/ Teknisk dokument: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 Kjøp GODS nå!

Gods Unchained (GODS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gods Unchained (GODS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.26M $ 45.26M $ 45.26M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 394.03M $ 394.03M $ 394.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.43M $ 57.43M $ 57.43M All-time high: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 All-Time Low: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 Nåværende pris: $ 0.11486 $ 0.11486 $ 0.11486 Lær mer om Gods Unchained (GODS) pris

Gods Unchained (GODS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gods Unchained (GODS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GODS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GODS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GODSs tokenomics, kan du utforske GODS tokenets livepris!

