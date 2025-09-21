Gods Unchained (GODS)-prisforutsigelse (USD)

Få Gods Unchained prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GODS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp GODS

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Gods Unchained % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.11995 $0.11995 $0.11995 -0.58% USD Faktisk Prediksjon Gods Unchained-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Gods Unchained (GODS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Gods Unchained potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.11995 i 2025. Gods Unchained (GODS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Gods Unchained potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.125947 i 2026. Gods Unchained (GODS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GODS for 2027 $ 0.132244 med en 10.25% vekstrate. Gods Unchained (GODS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GODS for 2028 $ 0.138857 med en 15.76% vekstrate. Gods Unchained (GODS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GODS for 2029 $ 0.145799 med en 21.55% vekstrate. Gods Unchained (GODS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GODS for 2030 $ 0.153089 med en 27.63% vekstrate. Gods Unchained (GODS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Gods Unchained potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.249367. Gods Unchained (GODS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Gods Unchained potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.406193. År Pris Vekst 2025 $ 0.11995 0.00%

2026 $ 0.125947 5.00%

2027 $ 0.132244 10.25%

2028 $ 0.138857 15.76%

2029 $ 0.145799 21.55%

2030 $ 0.153089 27.63%

2031 $ 0.160744 34.01%

2032 $ 0.168781 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.177220 47.75%

2034 $ 0.186081 55.13%

2035 $ 0.195385 62.89%

2036 $ 0.205155 71.03%

2037 $ 0.215412 79.59%

2038 $ 0.226183 88.56%

2039 $ 0.237492 97.99%

2040 $ 0.249367 107.89% Vis mer Kortsiktig Gods Unchained-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.11995 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.119966 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.120065 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.120442 0.41% Gods Unchained (GODS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GODS September 21, 2025(I dag) er $0.11995 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Gods Unchained (GODS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GODS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.119966 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Gods Unchained (GODS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GODS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.120065 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Gods Unchained (GODS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GODS $0.120442 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Gods Unchained prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.11995$ 0.11995 $ 0.11995 Prisendring (24 t) -0.58% Markedsverdi $ 47.27M$ 47.27M $ 47.27M Opplagsforsyning 394.03M 394.03M 394.03M Volum (24 timer) $ 100.64K$ 100.64K $ 100.64K Volum (24 timer) -- Den siste GODS-prisen er $ 0.11995. Den har en 24-timers endring på -0.58%, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.64K. Videre har GODS en sirkulerende forsyning på 394.03M og total markedsverdi på $ 47.27M. Se GODS livepris

Hvordan kjøpe Gods Unchained (GODS) Prøver du å kjøpe GODS? Du kan nå kjøpe GODS via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Gods Unchained og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper GODS nå

Gods Unchained Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Gods Unchained direktepris, er gjeldende pris for Gods Unchained 0.11997USD. Den sirkulerende forsyningen av Gods Unchained(GODS) er 0.00 GODS , som gir den en markedsverdi på $47.27M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.001860 $ 0.1212 $ 0.11751

7 dager -0.01% $ -0.001420 $ 0.14404 $ 0.11299

30 dager -0.02% $ -0.002670 $ 0.14562 $ 0.11262 24-timers ytelse De siste 24 timene har Gods Unchained vist en prisbevegelse på $0.001860 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Gods Unchained handlet på en topp på $0.14404 og en bunn på $0.11299 . Det så en prisendring på -0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til GODS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Gods Unchained opplevd en -0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002670 av dens verdi. Dette indikerer at GODS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Gods Unchained prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GODS prishistorikk

Hvordan fungerer Gods Unchained (GODS) prisforutsigelsesmodul? Gods Unchained-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GODS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Gods Unchained det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GODS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Gods Unchained. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GODS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GODS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Gods Unchained.

Hvorfor er GODS-prisforutsigelse viktig?

GODS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GODS nå? I følge dine forutsigelser vil GODS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GODS neste måned? I følge Gods Unchained (GODS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GODS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GODS koste i 2026? Prisen på 1 Gods Unchained (GODS) i dag er $0.11995 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GODS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GODS i 2027? Gods Unchained (GODS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GODS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GODS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Gods Unchained (GODS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GODS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Gods Unchained (GODS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GODS koste i 2030? Prisen på 1 Gods Unchained (GODS) i dag er $0.11995 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GODS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GODS i 2040? Gods Unchained (GODS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GODS innen 2040. Registrer deg nå