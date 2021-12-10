GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

NavnGODS

RangeringNo.638

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.23%

Opplagsforsyning394,027,780.0649

Maksimal forsyning500,000,000

Total forsyning500,000,000

Opplagsforsyning0.788%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high8.825233783754243,2021-12-10

Laveste pris0.06425242982107134,2025-04-07

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

