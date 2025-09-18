Hva er Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Goldfinch investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Goldfinch på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Goldfinch kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Goldfinch Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Goldfinch (GFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Goldfinch (GFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Goldfinch.

Sjekk Goldfinchprisprognosen nå!

Goldfinch (GFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Goldfinch (GFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Goldfinch (GFI)

Leter du etter hvordan du kjøperGoldfinch? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Goldfinch på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GFI til lokale valutaer

Prøv konverting

Goldfinch Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Goldfinch, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Goldfinch Hvor mye er Goldfinch (GFI) verdt i dag? Live GFI prisen i USD er 0.5231 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GFI-til-USD-pris? $ 0.5231 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Goldfinch? Markedsverdien for GFI er $ 43.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GFI? Den sirkulerende forsyningen av GFI er 83.21M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGFI ? GFI oppnådde en ATH-pris på 34.29 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GFI? GFI så en ATL-pris på 0.29285259754006365 USD . Hva er handelsvolumet til GFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GFI er $ 58.82K USD . Vil GFI gå høyere i år? GFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Goldfinch (GFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?