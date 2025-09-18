Dagens Goldfinch livepris er 0.5231 USD. Spor prisoppdateringer for GFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Goldfinch livepris er 0.5231 USD. Spor prisoppdateringer for GFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Goldfinch Pris(GFI)

$0.5231
$0.5231$0.5231
-1.13%1D
Goldfinch (GFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:08:01 (UTC+8)

Goldfinch (GFI) Prisinformasjon (USD)

$ 0.5138
$ 0.5138$ 0.5138
$ 0.5577
$ 0.5577$ 0.5577
$ 0.5138
$ 0.5138$ 0.5138

$ 0.5577
$ 0.5577$ 0.5577

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.29285259754006365
$ 0.29285259754006365$ 0.29285259754006365

+0.01%

-1.13%

-2.85%

-2.85%

Goldfinch (GFI) sanntidsprisen er $ 0.5231. I løpet av de siste 24 timene har GFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5138 og et toppnivå på $ 0.5577, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GFI er $ 34.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.29285259754006365.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GFI endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -2.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Goldfinch (GFI) Markedsinformasjon

$ 43.53M
$ 43.53M$ 43.53M

$ 58.82K
$ 58.82K$ 58.82K

$ 59.78M
$ 59.78M$ 59.78M

83.21M
83.21M 83.21M

114,285,714
114,285,714 114,285,714

114,285,714
114,285,714 114,285,714

72.81%

Nåværende markedsverdi på Goldfinch er $ 43.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.82K. Den sirkulerende forsyningen på GFI er 83.21M, med en total tilgang på 114285714. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.78M.

Goldfinch (GFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Goldfinch for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.005979-1.13%
30 dager$ -0.0939-15.22%
60 dager$ -0.2692-33.98%
90 dager$ -0.1105-17.45%
Goldfinch Prisendring i dag

I dag registrerte GFI en endring på $ -0.005979 (-1.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Goldfinch 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0939 (-15.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Goldfinch 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GFI en endring på $ -0.2692 (-33.98%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Goldfinch 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1105-17.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Goldfinch (GFI)?

Sjekk ut Goldfinch Prishistorikk-siden nå.

Hva er Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of "trust through consensus" and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Goldfinch investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk GFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Goldfinch på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Goldfinch kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Goldfinch Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Goldfinch (GFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Goldfinch (GFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Goldfinch.

Sjekk Goldfinchprisprognosen nå!

Goldfinch (GFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Goldfinch (GFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Goldfinch (GFI)

Leter du etter hvordan du kjøperGoldfinch? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Goldfinch på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av Goldfinch, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er Goldfinch (GFI) verdt i dag?
Live GFI prisen i USD er 0.5231 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GFI til USD er $ 0.5231. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Goldfinch?
Markedsverdien for GFI er $ 43.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GFI?
Den sirkulerende forsyningen av GFI er 83.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGFI ?
GFI oppnådde en ATH-pris på 34.29 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GFI?
GFI så en ATL-pris på 0.29285259754006365 USD.
Hva er handelsvolumet til GFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GFI er $ 58.82K USD.
Vil GFI gå høyere i år?
GFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

