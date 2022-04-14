Goldfinch (GFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Goldfinch (GFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Goldfinch (GFI) Informasjon Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Offisiell nettside: https://goldfinch.finance/ Teknisk dokument: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b Kjøp GFI nå!

Goldfinch (GFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Goldfinch (GFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.58M $ 42.58M $ 42.58M Total forsyning: $ 114.29M $ 114.29M $ 114.29M Sirkulerende forsyning: $ 83.52M $ 83.52M $ 83.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.26M $ 58.26M $ 58.26M All-time high: $ 5.3146 $ 5.3146 $ 5.3146 All-Time Low: $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 Nåværende pris: $ 0.5098 $ 0.5098 $ 0.5098 Lær mer om Goldfinch (GFI) pris

Goldfinch (GFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Goldfinch (GFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GFIs tokenomics, kan du utforske GFI tokenets livepris!

Goldfinch (GFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GFI nå!

GFI prisforutsigelse Vil du vite hvor GFI kan være på vei? Vår GFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GFI tokenets prisforutsigelse nå!

