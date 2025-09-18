Dagens GCB TOKEN livepris er 0.03088 USD. Spor prisoppdateringer for GCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GCB TOKEN livepris er 0.03088 USD. Spor prisoppdateringer for GCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GCB TOKEN Logo

GCB TOKEN Pris(GCB)

1 GCB til USD livepris:

$0.03087
$0.03087$0.03087
+0.16%1D
USD
GCB TOKEN (GCB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:07:40 (UTC+8)

GCB TOKEN (GCB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03047
$ 0.03047$ 0.03047
24 timer lav
$ 0.03093
$ 0.03093$ 0.03093
24 timer høy

$ 0.03047
$ 0.03047$ 0.03047

$ 0.03093
$ 0.03093$ 0.03093

$ 0.3413586978426147
$ 0.3413586978426147$ 0.3413586978426147

$ 0.025015739570114492
$ 0.025015739570114492$ 0.025015739570114492

-0.07%

+0.16%

-0.23%

-0.23%

GCB TOKEN (GCB) sanntidsprisen er $ 0.03088. I løpet av de siste 24 timene har GCB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03047 og et toppnivå på $ 0.03093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GCB er $ 0.3413586978426147, mens den rekordlave prisen er $ 0.025015739570114492.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GCB endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GCB TOKEN (GCB) Markedsinformasjon

No.708

$ 37.11M
$ 37.11M$ 37.11M

$ 72.22K
$ 72.22K$ 72.22K

$ 77.20M
$ 77.20M$ 77.20M

1.20B
1.20B 1.20B

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

1,201,844,746.3740873
1,201,844,746.3740873 1,201,844,746.3740873

48.07%

BSC

Nåværende markedsverdi på GCB TOKEN er $ 37.11M, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.22K. Den sirkulerende forsyningen på GCB er 1.20B, med en total tilgang på 1201844746.3740873. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.20M.

GCB TOKEN (GCB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GCB TOKEN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000493+0.16%
30 dager$ -0.01112-26.48%
60 dager$ -0.01753-36.22%
90 dager$ -0.0281-47.65%
GCB TOKEN Prisendring i dag

I dag registrerte GCB en endring på $ +0.0000493 (+0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GCB TOKEN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01112 (-26.48%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GCB TOKEN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GCB en endring på $ -0.01753 (-36.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GCB TOKEN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0281-47.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GCB TOKEN (GCB)?

Sjekk ut GCB TOKEN Prishistorikk-siden nå.

Hva er GCB TOKEN (GCB)

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

GCB TOKEN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GCB TOKEN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GCB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GCB TOKEN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GCB TOKEN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GCB TOKEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GCB TOKEN (GCB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GCB TOKEN (GCB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GCB TOKEN.

Sjekk GCB TOKENprisprognosen nå!

GCB TOKEN (GCB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GCB TOKEN (GCB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GCB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GCB TOKEN (GCB)

Leter du etter hvordan du kjøperGCB TOKEN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GCB TOKEN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GCB til lokale valutaer

1 GCB TOKEN(GCB) til VND
812.6072
1 GCB TOKEN(GCB) til AUD
A$0.0466288
1 GCB TOKEN(GCB) til GBP
0.0228512
1 GCB TOKEN(GCB) til EUR
0.026248
1 GCB TOKEN(GCB) til USD
$0.03088
1 GCB TOKEN(GCB) til MYR
RM0.129696
1 GCB TOKEN(GCB) til TRY
1.2778144
1 GCB TOKEN(GCB) til JPY
¥4.53936
1 GCB TOKEN(GCB) til ARS
ARS$45.5455296
1 GCB TOKEN(GCB) til RUB
2.57848
1 GCB TOKEN(GCB) til INR
2.7202192
1 GCB TOKEN(GCB) til IDR
Rp514.6664608
1 GCB TOKEN(GCB) til KRW
43.1282432
1 GCB TOKEN(GCB) til PHP
1.7604688
1 GCB TOKEN(GCB) til EGP
￡E.1.4871808
1 GCB TOKEN(GCB) til BRL
R$0.1639728
1 GCB TOKEN(GCB) til CAD
C$0.0423056
1 GCB TOKEN(GCB) til BDT
3.7593312
1 GCB TOKEN(GCB) til NGN
46.1581888
1 GCB TOKEN(GCB) til COP
$120.625
1 GCB TOKEN(GCB) til ZAR
R.0.5351504
1 GCB TOKEN(GCB) til UAH
1.2759616
1 GCB TOKEN(GCB) til TZS
T.Sh.76.4354112
1 GCB TOKEN(GCB) til VES
Bs5.03344
1 GCB TOKEN(GCB) til CLP
$29.4904
1 GCB TOKEN(GCB) til PKR
Rs8.7649792
1 GCB TOKEN(GCB) til KZT
16.7187408
1 GCB TOKEN(GCB) til THB
฿0.981984
1 GCB TOKEN(GCB) til TWD
NT$0.9331936
1 GCB TOKEN(GCB) til AED
د.إ0.1133296
1 GCB TOKEN(GCB) til CHF
Fr0.0243952
1 GCB TOKEN(GCB) til HKD
HK$0.2399376
1 GCB TOKEN(GCB) til AMD
֏11.817776
1 GCB TOKEN(GCB) til MAD
.د.م0.2785376
1 GCB TOKEN(GCB) til MXN
$0.5678832
1 GCB TOKEN(GCB) til SAR
ريال0.1158
1 GCB TOKEN(GCB) til ETB
Br4.4334416
1 GCB TOKEN(GCB) til KES
KSh3.9890784
1 GCB TOKEN(GCB) til JOD
د.أ0.02189392
1 GCB TOKEN(GCB) til PLN
0.1117856
1 GCB TOKEN(GCB) til RON
лв0.1334016
1 GCB TOKEN(GCB) til SEK
kr0.2905808
1 GCB TOKEN(GCB) til BGN
лв0.0512608
1 GCB TOKEN(GCB) til HUF
Ft10.2589536
1 GCB TOKEN(GCB) til CZK
0.6385984
1 GCB TOKEN(GCB) til KWD
د.ك0.0094184
1 GCB TOKEN(GCB) til ILS
0.1028304
1 GCB TOKEN(GCB) til BOB
Bs0.2133808
1 GCB TOKEN(GCB) til AZN
0.052496
1 GCB TOKEN(GCB) til TJS
SM0.2890368
1 GCB TOKEN(GCB) til GEL
0.083376
1 GCB TOKEN(GCB) til AOA
Kz28.1492816
1 GCB TOKEN(GCB) til BHD
.د.ب0.01164176
1 GCB TOKEN(GCB) til BMD
$0.03088
1 GCB TOKEN(GCB) til DKK
kr0.196088
1 GCB TOKEN(GCB) til HNL
L0.8093648
1 GCB TOKEN(GCB) til MUR
1.4000992
1 GCB TOKEN(GCB) til NAD
$0.535768
1 GCB TOKEN(GCB) til NOK
kr0.3069472
1 GCB TOKEN(GCB) til NZD
$0.052496
1 GCB TOKEN(GCB) til PAB
B/.0.03088
1 GCB TOKEN(GCB) til PGK
K0.1290784
1 GCB TOKEN(GCB) til QAR
ر.ق0.1120944
1 GCB TOKEN(GCB) til RSD
дин.3.0796624
1 GCB TOKEN(GCB) til UZS
soʻm381.2342896
1 GCB TOKEN(GCB) til ALL
L2.5463648
1 GCB TOKEN(GCB) til ANG
ƒ0.0552752
1 GCB TOKEN(GCB) til AWG
ƒ0.055584
1 GCB TOKEN(GCB) til BBD
$0.06176
1 GCB TOKEN(GCB) til BAM
KM0.0512608
1 GCB TOKEN(GCB) til BIF
Fr92.1768
1 GCB TOKEN(GCB) til BND
$0.0395264
1 GCB TOKEN(GCB) til BSD
$0.03088
1 GCB TOKEN(GCB) til JMD
$4.9534608
1 GCB TOKEN(GCB) til KHR
124.0159328
1 GCB TOKEN(GCB) til KMF
Fr12.90784
1 GCB TOKEN(GCB) til LAK
671.3043344
1 GCB TOKEN(GCB) til LKR
Rs9.3405824
1 GCB TOKEN(GCB) til MDL
L0.50952
1 GCB TOKEN(GCB) til MGA
Ar136.6368976
1 GCB TOKEN(GCB) til MOP
P0.2473488
1 GCB TOKEN(GCB) til MVR
0.472464
1 GCB TOKEN(GCB) til MWK
MK53.6110768
1 GCB TOKEN(GCB) til MZN
MT1.973232
1 GCB TOKEN(GCB) til NPR
Rs4.3516096
1 GCB TOKEN(GCB) til PYG
220.54496
1 GCB TOKEN(GCB) til RWF
Fr44.74512
1 GCB TOKEN(GCB) til SBD
$0.253216
1 GCB TOKEN(GCB) til SCR
0.4425104
1 GCB TOKEN(GCB) til SRD
$1.1762192
1 GCB TOKEN(GCB) til SVC
$0.2702
1 GCB TOKEN(GCB) til SZL
L0.535768
1 GCB TOKEN(GCB) til TMT
m0.10808
1 GCB TOKEN(GCB) til TND
د.ت0.0898608
1 GCB TOKEN(GCB) til TTD
$0.2090576
1 GCB TOKEN(GCB) til UGX
Sh108.32704
1 GCB TOKEN(GCB) til XAF
Fr17.23104
1 GCB TOKEN(GCB) til XCD
$0.083376
1 GCB TOKEN(GCB) til XOF
Fr17.23104
1 GCB TOKEN(GCB) til XPF
Fr3.11888
1 GCB TOKEN(GCB) til BWP
P0.4113216
1 GCB TOKEN(GCB) til BZD
$0.0620688
1 GCB TOKEN(GCB) til CVE
$2.8959264
1 GCB TOKEN(GCB) til DJF
Fr5.46576
1 GCB TOKEN(GCB) til DOP
$1.9151776
1 GCB TOKEN(GCB) til DZD
د.ج4.0008128
1 GCB TOKEN(GCB) til FJD
$0.06948
1 GCB TOKEN(GCB) til GNF
Fr268.5016
1 GCB TOKEN(GCB) til GTQ
Q0.2365408
1 GCB TOKEN(GCB) til GYD
$6.4628752
1 GCB TOKEN(GCB) til ISK
kr3.73648

For en mer dyptgående forståelse av GCB TOKEN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om GCB TOKEN

Hvor mye er GCB TOKEN (GCB) verdt i dag?
Live GCB prisen i USD er 0.03088 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GCB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GCB til USD er $ 0.03088. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GCB TOKEN?
Markedsverdien for GCB er $ 37.11M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GCB?
Den sirkulerende forsyningen av GCB er 1.20B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGCB ?
GCB oppnådde en ATH-pris på 0.3413586978426147 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GCB?
GCB så en ATL-pris på 0.025015739570114492 USD.
Hva er handelsvolumet til GCB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GCB er $ 72.22K USD.
Vil GCB gå høyere i år?
GCB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GCB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:07:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

