GCB TOKEN (GCB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GCB TOKEN (GCB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GCB TOKEN (GCB) Informasjon GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. Offisiell nettside: https://www.gcbex.com Teknisk dokument: https://gcbtoken.io/download/white-paper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Kjøp GCB nå!

GCB TOKEN (GCB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GCB TOKEN (GCB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.45M $ 36.45M $ 36.45M Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.83M $ 75.83M $ 75.83M All-time high: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 All-Time Low: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 Nåværende pris: $ 0.03033 $ 0.03033 $ 0.03033 Lær mer om GCB TOKEN (GCB) pris

GCB TOKEN (GCB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GCB TOKEN (GCB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GCB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GCB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GCBs tokenomics, kan du utforske GCB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GCB Interessert i å legge til GCB TOKEN (GCB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GCB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GCB på MEXC nå!

GCB TOKEN (GCB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GCB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GCB nå!

GCB prisforutsigelse Vil du vite hvor GCB kan være på vei? Vår GCB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GCB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!