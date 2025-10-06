GraphAI pris i dag

Sanntids GraphAI (GAI) pris i dag er $ 0.0468, med en 7.58% endring de siste 24 timene. Nåværende GAI til USD konverteringssats er $ 0.0468 per GAI.

GraphAI rangerer for tiden som #4261 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 GAI. I løpet av de siste 24 timene GAI har den blitt handlet mellom $ 0.0424(laveste) og $ 0.0492 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.8571500421232581, mens tidenes laveste notering var $ 0.000940784235454038.

Kortsiktig har GAI beveget seg -4.10% i løpet av den siste timen og -14.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 17.26K.

GraphAI (GAI) Markedsinformasjon

Rangering No.4261 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BASE

