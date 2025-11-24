GraphAI (GAI)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på GraphAI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. GraphAI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) GraphAI (GAI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan GraphAI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0433 i 2025. GraphAI (GAI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan GraphAI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.045465 i 2026. GraphAI (GAI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GAI for 2027 $ 0.047738 med en 10.25% vekstrate. GraphAI (GAI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GAI for 2028 $ 0.050125 med en 15.76% vekstrate. GraphAI (GAI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GAI for 2029 $ 0.052631 med en 21.55% vekstrate. GraphAI (GAI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GAI for 2030 $ 0.055262 med en 27.63% vekstrate. GraphAI (GAI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GraphAI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.090017. GraphAI (GAI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GraphAI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.146629. År Pris Vekst 2025 $ 0.0433 0.00%

2026 $ 0.045465 5.00%

2027 $ 0.047738 10.25%

2028 $ 0.050125 15.76%

2029 $ 0.052631 21.55%

2030 $ 0.055262 27.63%

2031 $ 0.058026 34.01%

2032 $ 0.060927 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.063973 47.75%

2034 $ 0.067172 55.13%

2035 $ 0.070531 62.89%

2036 $ 0.074057 71.03%

2037 $ 0.077760 79.59%

2038 $ 0.081648 88.56%

2039 $ 0.085731 97.99%

2040 $ 0.090017 107.89% Vis mer Kortsiktig GraphAI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.0433 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.043305 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.043341 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.043477 0.41% GraphAI (GAI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GAI November 24, 2025(I dag) er $0.0433 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. GraphAI (GAI) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GAI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.043305 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. GraphAI (GAI) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GAI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.043341 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. GraphAI (GAI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GAI $0.043477 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende GraphAI prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0433$ 0.0433 $ 0.0433 Prisendring (24 t) -7.28% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K Volum (24 timer) -- Den siste GAI-prisen er $ 0.0433. Den har en 24-timers endring på -7.28%, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.85K. Videre har GAI en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se GAI livepris

GraphAI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for GraphAI direktepris, er gjeldende pris for GraphAI 0.0433USD. Den sirkulerende forsyningen av GraphAI(GAI) er 0.00 GAI , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.001000 $ 0.0492 $ 0.0433

7 dager -0.18% $ -0.009600 $ 0.0542 $ 0.0411

30 dager -0.67% $ -0.091399 $ 0.1491 $ 0.0411 24-timers ytelse De siste 24 timene har GraphAI vist en prisbevegelse på $-0.001000 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har GraphAI handlet på en topp på $0.0542 og en bunn på $0.0411 . Det så en prisendring på -0.18% . Denne nylige trenden viser potensialet til GAI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har GraphAI opplevd en -0.67% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.091399 av dens verdi. Dette indikerer at GAI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette GraphAI prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GAI prishistorikk

Hvordan fungerer GraphAI (GAI) prisforutsigelsesmodul? GraphAI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GAI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for GraphAI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GAI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til GraphAI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GAI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GAI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til GraphAI.

Hvorfor er GAI-prisforutsigelse viktig?

GAI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GAI nå? I følge dine forutsigelser vil GAI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GAI neste måned? I følge GraphAI (GAI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GAI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GAI koste i 2026? Prisen på 1 GraphAI (GAI) i dag er $0.0433 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GAI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GAI i 2027? GraphAI (GAI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GAI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GAI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil GraphAI (GAI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GAI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil GraphAI (GAI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GAI koste i 2030? Prisen på 1 GraphAI (GAI) i dag er $0.0433 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GAI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GAI i 2040? GraphAI (GAI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GAI innen 2040. Registrer deg nå