Dagens Fly Trade livepris er 0.07119 USD. Spor prisoppdateringer for FLY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fly Trade Pris(FLY)

1 FLY til USD livepris:

$0.07118
$0.07118$0.07118
-0.58%1D
Fly Trade (FLY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:18:51 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07117
$ 0.07117$ 0.07117
24 timer lav
$ 0.07301
$ 0.07301$ 0.07301
24 timer høy

$ 0.07117
$ 0.07117$ 0.07117

$ 0.07301
$ 0.07301$ 0.07301

$ 0.7383235519984418
$ 0.7383235519984418$ 0.7383235519984418

$ 0.07037257156780012
$ 0.07037257156780012$ 0.07037257156780012

+0.02%

-0.58%

-0.61%

-0.61%

Fly Trade (FLY) sanntidsprisen er $ 0.07119. I løpet av de siste 24 timene har FLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07117 og et toppnivå på $ 0.07301, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLY er $ 0.7383235519984418, mens den rekordlave prisen er $ 0.07037257156780012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -0.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fly Trade (FLY) Markedsinformasjon

No.2229

$ 940.99K
$ 940.99K$ 940.99K

$ 53.87K
$ 53.87K$ 53.87K

$ 9.79M
$ 9.79M$ 9.79M

13.22M
13.22M 13.22M

137,500,000
137,500,000 137,500,000

99,402,630.5331062
99,402,630.5331062 99,402,630.5331062

9.61%

Nåværende markedsverdi på Fly Trade er $ 940.99K, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.87K. Den sirkulerende forsyningen på FLY er 13.22M, med en total tilgang på 99402630.5331062. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.79M.

Fly Trade (FLY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Fly Trade for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0004153-0.58%
30 dager$ -0.00483-6.36%
60 dager$ -0.02952-29.32%
90 dager$ -0.02271-24.19%
Fly Trade Prisendring i dag

I dag registrerte FLY en endring på $ -0.0004153 (-0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Fly Trade 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00483 (-6.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Fly Trade 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLY en endring på $ -0.02952 (-29.32%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Fly Trade 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02271-24.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Fly Trade (FLY)?

Sjekk ut Fly Trade Prishistorikk-siden nå.

Hva er Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fly Trade investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FLY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Fly Trade på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fly Trade kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fly Trade Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fly Trade (FLY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fly Trade (FLY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fly Trade.

Sjekk Fly Tradeprisprognosen nå!

Fly Trade (FLY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fly Trade (FLY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fly Trade (FLY)

Leter du etter hvordan du kjøperFly Trade? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fly Trade på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLY til lokale valutaer

1 Fly Trade(FLY) til VND
1,873.36485
1 Fly Trade(FLY) til AUD
A$0.1074969
1 Fly Trade(FLY) til GBP
0.0526806
1 Fly Trade(FLY) til EUR
0.0605115
1 Fly Trade(FLY) til USD
$0.07119
1 Fly Trade(FLY) til MYR
RM0.298998
1 Fly Trade(FLY) til TRY
2.9451303
1 Fly Trade(FLY) til JPY
¥10.46493
1 Fly Trade(FLY) til ARS
ARS$104.9995548
1 Fly Trade(FLY) til RUB
5.944365
1 Fly Trade(FLY) til INR
6.2704152
1 Fly Trade(FLY) til IDR
Rp1,186.4995254
1 Fly Trade(FLY) til KRW
99.4268016
1 Fly Trade(FLY) til PHP
4.0628133
1 Fly Trade(FLY) til EGP
￡E.3.4285104
1 Fly Trade(FLY) til BRL
R$0.3787308
1 Fly Trade(FLY) til CAD
C$0.0975303
1 Fly Trade(FLY) til BDT
8.6666706
1 Fly Trade(FLY) til NGN
106.4119644
1 Fly Trade(FLY) til COP
$278.0859375
1 Fly Trade(FLY) til ZAR
R.1.2351465
1 Fly Trade(FLY) til UAH
2.9415708
1 Fly Trade(FLY) til TZS
T.Sh.176.2123356
1 Fly Trade(FLY) til VES
Bs11.60397
1 Fly Trade(FLY) til CLP
$67.98645
1 Fly Trade(FLY) til PKR
Rs20.2065696
1 Fly Trade(FLY) til KZT
38.5429779
1 Fly Trade(FLY) til THB
฿2.2666896
1 Fly Trade(FLY) til TWD
NT$2.1520737
1 Fly Trade(FLY) til AED
د.إ0.2612673
1 Fly Trade(FLY) til CHF
Fr0.0562401
1 Fly Trade(FLY) til HKD
HK$0.5531463
1 Fly Trade(FLY) til AMD
֏27.244413
1 Fly Trade(FLY) til MAD
.د.م0.6421338
1 Fly Trade(FLY) til MXN
$1.3084722
1 Fly Trade(FLY) til SAR
ريال0.2669625
1 Fly Trade(FLY) til ETB
Br10.2207483
1 Fly Trade(FLY) til KES
KSh9.1963242
1 Fly Trade(FLY) til JOD
د.أ0.05047371
1 Fly Trade(FLY) til PLN
0.2577078
1 Fly Trade(FLY) til RON
лв0.3068289
1 Fly Trade(FLY) til SEK
kr0.669186
1 Fly Trade(FLY) til BGN
лв0.1181754
1 Fly Trade(FLY) til HUF
Ft23.6585727
1 Fly Trade(FLY) til CZK
1.4707854
1 Fly Trade(FLY) til KWD
د.ك0.02171295
1 Fly Trade(FLY) til ILS
0.2370627
1 Fly Trade(FLY) til BOB
Bs0.4919229
1 Fly Trade(FLY) til AZN
0.121023
1 Fly Trade(FLY) til TJS
SM0.6663384
1 Fly Trade(FLY) til GEL
0.192213
1 Fly Trade(FLY) til AOA
Kz64.8946683
1 Fly Trade(FLY) til BHD
.د.ب0.02683863
1 Fly Trade(FLY) til BMD
$0.07119
1 Fly Trade(FLY) til DKK
kr0.4520565
1 Fly Trade(FLY) til HNL
L1.8658899
1 Fly Trade(FLY) til MUR
3.2277546
1 Fly Trade(FLY) til NAD
$1.2351465
1 Fly Trade(FLY) til NOK
kr0.7076286
1 Fly Trade(FLY) til NZD
$0.121023
1 Fly Trade(FLY) til PAB
B/.0.07119
1 Fly Trade(FLY) til PGK
K0.2975742
1 Fly Trade(FLY) til QAR
ر.ق0.2584197
1 Fly Trade(FLY) til RSD
дин.7.097643
1 Fly Trade(FLY) til UZS
soʻm878.8882473
1 Fly Trade(FLY) til ALL
L5.8703274
1 Fly Trade(FLY) til ANG
ƒ0.1274301
1 Fly Trade(FLY) til AWG
ƒ0.128142
1 Fly Trade(FLY) til BBD
$0.14238
1 Fly Trade(FLY) til BAM
KM0.1181754
1 Fly Trade(FLY) til BIF
Fr212.50215
1 Fly Trade(FLY) til BND
$0.0911232
1 Fly Trade(FLY) til BSD
$0.07119
1 Fly Trade(FLY) til JMD
$11.4195879
1 Fly Trade(FLY) til KHR
285.9033114
1 Fly Trade(FLY) til KMF
Fr29.75742
1 Fly Trade(FLY) til LAK
1,547.6086647
1 Fly Trade(FLY) til LKR
Rs21.5335512
1 Fly Trade(FLY) til MDL
L1.174635
1 Fly Trade(FLY) til MGA
Ar314.9993763
1 Fly Trade(FLY) til MOP
P0.5702319
1 Fly Trade(FLY) til MVR
1.089207
1 Fly Trade(FLY) til MWK
MK123.5936709
1 Fly Trade(FLY) til MZN
MT4.549041
1 Fly Trade(FLY) til NPR
Rs10.0320948
1 Fly Trade(FLY) til PYG
508.43898
1 Fly Trade(FLY) til RWF
Fr103.15431
1 Fly Trade(FLY) til SBD
$0.583758
1 Fly Trade(FLY) til SCR
1.0835118
1 Fly Trade(FLY) til SRD
$2.7116271
1 Fly Trade(FLY) til SVC
$0.6229125
1 Fly Trade(FLY) til SZL
L1.2351465
1 Fly Trade(FLY) til TMT
m0.249165
1 Fly Trade(FLY) til TND
د.ت0.2071629
1 Fly Trade(FLY) til TTD
$0.4819563
1 Fly Trade(FLY) til UGX
Sh249.73452
1 Fly Trade(FLY) til XAF
Fr39.72402
1 Fly Trade(FLY) til XCD
$0.192213
1 Fly Trade(FLY) til XOF
Fr39.72402
1 Fly Trade(FLY) til XPF
Fr7.19019
1 Fly Trade(FLY) til BWP
P0.9482508
1 Fly Trade(FLY) til BZD
$0.1430919
1 Fly Trade(FLY) til CVE
$6.6761982
1 Fly Trade(FLY) til DJF
Fr12.67182
1 Fly Trade(FLY) til DOP
$4.4152038
1 Fly Trade(FLY) til DZD
د.ج9.2248002
1 Fly Trade(FLY) til FJD
$0.1601775
1 Fly Trade(FLY) til GNF
Fr618.99705
1 Fly Trade(FLY) til GTQ
Q0.5453154
1 Fly Trade(FLY) til GYD
$14.8993551
1 Fly Trade(FLY) til ISK
kr8.61399

For en mer dyptgående forståelse av Fly Trade, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Fly Trade nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Fly Trade

Hvor mye er Fly Trade (FLY) verdt i dag?
Live FLY prisen i USD er 0.07119 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLY til USD er $ 0.07119. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fly Trade?
Markedsverdien for FLY er $ 940.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLY?
Den sirkulerende forsyningen av FLY er 13.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLY ?
FLY oppnådde en ATH-pris på 0.7383235519984418 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLY?
FLY så en ATL-pris på 0.07037257156780012 USD.
Hva er handelsvolumet til FLY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLY er $ 53.87K USD.
Vil FLY gå høyere i år?
FLY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:18:51 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

