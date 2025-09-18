Dagens Flamingo livepris er 0.03161 USD. Spor prisoppdateringer for FLM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Flamingo livepris er 0.03161 USD. Spor prisoppdateringer for FLM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Flamingo Logo

Flamingo Pris(FLM)

1 FLM til USD livepris:

$0.03161
-8.19%1D
USD
Flamingo (FLM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:06:40 (UTC+8)

Flamingo (FLM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03153
24 timer lav
$ 0.03469
24 timer høy

$ 0.03153
$ 0.03469
$ 1.24220201
$ 0.013609467044339166
-1.96%

-8.19%

+1.83%

+1.83%

Flamingo (FLM) sanntidsprisen er $ 0.03161. I løpet av de siste 24 timene har FLM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03153 og et toppnivå på $ 0.03469, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLM er $ 1.24220201, mens den rekordlave prisen er $ 0.013609467044339166.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLM endret seg med -1.96% i løpet av den siste timen, -8.19% over 24 timer og +1.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flamingo (FLM) Markedsinformasjon

No.944

$ 17.59M
$ 556.04K
$ 31.61M
556.39M
1,000,000,000
556,394,709.5531871
55.63%

NONE

Nåværende markedsverdi på Flamingo er $ 17.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 556.04K. Den sirkulerende forsyningen på FLM er 556.39M, med en total tilgang på 556394709.5531871. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.61M.

Flamingo (FLM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Flamingo for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0028198-8.19%
30 dager$ +0.00065+2.09%
60 dager$ -0.00095-2.92%
90 dager$ +0.00049+1.57%
Flamingo Prisendring i dag

I dag registrerte FLM en endring på $ -0.0028198 (-8.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Flamingo 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00065 (+2.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Flamingo 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLM en endring på $ -0.00095 (-2.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Flamingo 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00049+1.57% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Flamingo (FLM)?

Sjekk ut Flamingo Prishistorikk-siden nå.

Hva er Flamingo (FLM)

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Flamingo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Flamingo investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FLM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Flamingo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Flamingo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Flamingo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Flamingo (FLM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Flamingo (FLM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Flamingo.

Sjekk Flamingoprisprognosen nå!

Flamingo (FLM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Flamingo (FLM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Flamingo (FLM)

Leter du etter hvordan du kjøperFlamingo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Flamingo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLM til lokale valutaer

1 Flamingo(FLM) til VND
831.81715
1 Flamingo(FLM) til AUD
A$0.0477311
1 Flamingo(FLM) til GBP
0.0233914
1 Flamingo(FLM) til EUR
0.0268685
1 Flamingo(FLM) til USD
$0.03161
1 Flamingo(FLM) til MYR
RM0.132762
1 Flamingo(FLM) til TRY
1.3070735
1 Flamingo(FLM) til JPY
¥4.64667
1 Flamingo(FLM) til ARS
ARS$46.6222212
1 Flamingo(FLM) til RUB
2.629952
1 Flamingo(FLM) til INR
2.7845249
1 Flamingo(FLM) til IDR
Rp526.8331226
1 Flamingo(FLM) til KRW
44.1477904
1 Flamingo(FLM) til PHP
1.8036666
1 Flamingo(FLM) til EGP
￡E.1.5223376
1 Flamingo(FLM) til BRL
R$0.1681652
1 Flamingo(FLM) til CAD
C$0.0433057
1 Flamingo(FLM) til BDT
3.8482014
1 Flamingo(FLM) til NGN
47.2493636
1 Flamingo(FLM) til COP
$122.9960905
1 Flamingo(FLM) til ZAR
R.0.5484335
1 Flamingo(FLM) til UAH
1.3061252
1 Flamingo(FLM) til TZS
T.Sh.78.2423364
1 Flamingo(FLM) til VES
Bs5.15243
1 Flamingo(FLM) til CLP
$30.18755
1 Flamingo(FLM) til PKR
Rs8.9721824
1 Flamingo(FLM) til KZT
17.1139701
1 Flamingo(FLM) til THB
฿1.0064624
1 Flamingo(FLM) til TWD
NT$0.9552542
1 Flamingo(FLM) til AED
د.إ0.1160087
1 Flamingo(FLM) til CHF
Fr0.0249719
1 Flamingo(FLM) til HKD
HK$0.2456097
1 Flamingo(FLM) til AMD
֏12.097147
1 Flamingo(FLM) til MAD
.د.م0.2851222
1 Flamingo(FLM) til MXN
$0.5800435
1 Flamingo(FLM) til SAR
ريال0.1185375
1 Flamingo(FLM) til ETB
Br4.5382477
1 Flamingo(FLM) til KES
KSh4.0833798
1 Flamingo(FLM) til JOD
د.أ0.02241149
1 Flamingo(FLM) til PLN
0.1144282
1 Flamingo(FLM) til RON
лв0.1362391
1 Flamingo(FLM) til SEK
kr0.297134
1 Flamingo(FLM) til BGN
лв0.0524726
1 Flamingo(FLM) til HUF
Ft10.5049513
1 Flamingo(FLM) til CZK
0.6530626
1 Flamingo(FLM) til KWD
د.ك0.00964105
1 Flamingo(FLM) til ILS
0.1052613
1 Flamingo(FLM) til BOB
Bs0.2184251
1 Flamingo(FLM) til AZN
0.053737
1 Flamingo(FLM) til TJS
SM0.2958696
1 Flamingo(FLM) til GEL
0.085347
1 Flamingo(FLM) til AOA
Kz28.8147277
1 Flamingo(FLM) til BHD
.د.ب0.01191697
1 Flamingo(FLM) til BMD
$0.03161
1 Flamingo(FLM) til DKK
kr0.2004074
1 Flamingo(FLM) til HNL
L0.8284981
1 Flamingo(FLM) til MUR
1.4331974
1 Flamingo(FLM) til NAD
$0.5484335
1 Flamingo(FLM) til NOK
kr0.3138873
1 Flamingo(FLM) til NZD
$0.053737
1 Flamingo(FLM) til PAB
B/.0.03161
1 Flamingo(FLM) til PGK
K0.1321298
1 Flamingo(FLM) til QAR
ر.ق0.1147443
1 Flamingo(FLM) til RSD
дин.3.1502526
1 Flamingo(FLM) til UZS
soʻm390.2466287
1 Flamingo(FLM) til ALL
L2.6065606
1 Flamingo(FLM) til ANG
ƒ0.0565819
1 Flamingo(FLM) til AWG
ƒ0.056898
1 Flamingo(FLM) til BBD
$0.06322
1 Flamingo(FLM) til BAM
KM0.0524726
1 Flamingo(FLM) til BIF
Fr94.35585
1 Flamingo(FLM) til BND
$0.0404608
1 Flamingo(FLM) til BSD
$0.03161
1 Flamingo(FLM) til JMD
$5.0705601
1 Flamingo(FLM) til KHR
126.9476566
1 Flamingo(FLM) til KMF
Fr13.21298
1 Flamingo(FLM) til LAK
687.1738993
1 Flamingo(FLM) til LKR
Rs9.5613928
1 Flamingo(FLM) til MDL
L0.521565
1 Flamingo(FLM) til MGA
Ar139.8669797
1 Flamingo(FLM) til MOP
P0.2531961
1 Flamingo(FLM) til MVR
0.483633
1 Flamingo(FLM) til MWK
MK54.8784371
1 Flamingo(FLM) til MZN
MT2.019879
1 Flamingo(FLM) til NPR
Rs4.4544812
1 Flamingo(FLM) til PYG
225.75862
1 Flamingo(FLM) til RWF
Fr45.80289
1 Flamingo(FLM) til SBD
$0.259202
1 Flamingo(FLM) til SCR
0.4811042
1 Flamingo(FLM) til SRD
$1.2040249
1 Flamingo(FLM) til SVC
$0.2765875
1 Flamingo(FLM) til SZL
L0.5484335
1 Flamingo(FLM) til TMT
m0.110635
1 Flamingo(FLM) til TND
د.ت0.0919851
1 Flamingo(FLM) til TTD
$0.2139997
1 Flamingo(FLM) til UGX
Sh110.88788
1 Flamingo(FLM) til XAF
Fr17.63838
1 Flamingo(FLM) til XCD
$0.085347
1 Flamingo(FLM) til XOF
Fr17.63838
1 Flamingo(FLM) til XPF
Fr3.19261
1 Flamingo(FLM) til BWP
P0.4210452
1 Flamingo(FLM) til BZD
$0.0635361
1 Flamingo(FLM) til CVE
$2.9643858
1 Flamingo(FLM) til DJF
Fr5.62658
1 Flamingo(FLM) til DOP
$1.9604522
1 Flamingo(FLM) til DZD
د.ج4.0944433
1 Flamingo(FLM) til FJD
$0.0711225
1 Flamingo(FLM) til GNF
Fr274.84895
1 Flamingo(FLM) til GTQ
Q0.2421326
1 Flamingo(FLM) til GYD
$6.6156569
1 Flamingo(FLM) til ISK
kr3.82481

Folk spør også: Andre spørsmål om Flamingo

Hvor mye er Flamingo (FLM) verdt i dag?
Live FLM prisen i USD er 0.03161 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLM til USD er $ 0.03161. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Flamingo?
Markedsverdien for FLM er $ 17.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLM?
Den sirkulerende forsyningen av FLM er 556.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLM ?
FLM oppnådde en ATH-pris på 1.24220201 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLM?
FLM så en ATL-pris på 0.013609467044339166 USD.
Hva er handelsvolumet til FLM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLM er $ 556.04K USD.
Vil FLM gå høyere i år?
FLM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:06:40 (UTC+8)

Flamingo (FLM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

