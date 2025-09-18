Hva er Flamingo (FLM)

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Flamingo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Flamingo investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FLM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Flamingo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Flamingo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Flamingo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Flamingo (FLM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Flamingo (FLM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Flamingo.

Sjekk Flamingoprisprognosen nå!

Flamingo (FLM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Flamingo (FLM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Flamingo (FLM)

Leter du etter hvordan du kjøperFlamingo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Flamingo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLM til lokale valutaer

Prøv konverting

Flamingo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Flamingo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Flamingo Hvor mye er Flamingo (FLM) verdt i dag? Live FLM prisen i USD er 0.03161 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FLM-til-USD-pris? $ 0.03161 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FLM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Flamingo? Markedsverdien for FLM er $ 17.59M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FLM? Den sirkulerende forsyningen av FLM er 556.39M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLM ? FLM oppnådde en ATH-pris på 1.24220201 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FLM? FLM så en ATL-pris på 0.013609467044339166 USD . Hva er handelsvolumet til FLM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLM er $ 556.04K USD . Vil FLM gå høyere i år? FLM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Flamingo (FLM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?