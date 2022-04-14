Flamingo (FLM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flamingo (FLM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flamingo (FLM) Informasjon Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc. Offisiell nettside: https://flamingo.finance/ Teknisk dokument: https://docs.flamingo.finance/ Blokkutforsker: https://neotube.io/nep5/4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3/page/1 Kjøp FLM nå!

Flamingo (FLM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flamingo (FLM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.22M $ 18.22M $ 18.22M Total forsyning: $ 556.46M $ 556.46M $ 556.46M Sirkulerende forsyning: $ 556.46M $ 556.46M $ 556.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.74M $ 32.74M $ 32.74M All-time high: $ 4.99 $ 4.99 $ 4.99 All-Time Low: $ 0.013609467044339166 $ 0.013609467044339166 $ 0.013609467044339166 Nåværende pris: $ 0.03274 $ 0.03274 $ 0.03274 Lær mer om Flamingo (FLM) pris

Flamingo (FLM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flamingo (FLM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLMs tokenomics, kan du utforske FLM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FLM Interessert i å legge til Flamingo (FLM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FLM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Flamingo (FLM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLM nå!

FLM prisforutsigelse Vil du vite hvor FLM kan være på vei? Vår FLM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLM tokenets prisforutsigelse nå!

