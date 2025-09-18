Dagens Harvest Finance livepris er 27.82 USD. Spor prisoppdateringer for FARM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FARM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Harvest Finance livepris er 27.82 USD. Spor prisoppdateringer for FARM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FARM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Harvest Finance Logo

Harvest Finance Pris(FARM)

1 FARM til USD livepris:

$27.8
+0.14%1D
USD
Harvest Finance (FARM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:17:53 (UTC+8)

Harvest Finance (FARM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 27.59
24 timer lav
$ 29.38
24 timer høy

$ 27.59
$ 29.38
$ 660.109464612
$ 20.47768873365183
+0.36%

+0.14%

-4.60%

-4.60%

Harvest Finance (FARM) sanntidsprisen er $ 27.82. I løpet av de siste 24 timene har FARM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 27.59 og et toppnivå på $ 29.38, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARM er $ 660.109464612, mens den rekordlave prisen er $ 20.47768873365183.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARM endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -4.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Harvest Finance (FARM) Markedsinformasjon

No.934

$ 18.70M
$ 464.75K
$ 19.21M
672.18K
690,420
ETH

Nåværende markedsverdi på Harvest Finance er $ 18.70M, med et 24-timers handelsvolum på $ 464.75K. Den sirkulerende forsyningen på FARM er 672.18K, med en total tilgang på 690420. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.21M.

Harvest Finance (FARM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Harvest Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0389+0.14%
30 dager$ -2.05-6.87%
60 dager$ -2.16-7.21%
90 dager$ +2.16+8.41%
Harvest Finance Prisendring i dag

I dag registrerte FARM en endring på $ +0.0389 (+0.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Harvest Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -2.05 (-6.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Harvest Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FARM en endring på $ -2.16 (-7.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Harvest Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +2.16+8.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Harvest Finance (FARM)?

Sjekk ut Harvest Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Harvest Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FARM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Harvest Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Harvest Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Harvest Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Harvest Finance (FARM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Harvest Finance (FARM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Harvest Finance.

Sjekk Harvest Financeprisprognosen nå!

Harvest Finance (FARM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Harvest Finance (FARM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FARM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Harvest Finance (FARM)

Leter du etter hvordan du kjøperHarvest Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Harvest Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FARM til lokale valutaer

1 Harvest Finance(FARM) til VND
732,083.3
1 Harvest Finance(FARM) til AUD
A$42.0082
1 Harvest Finance(FARM) til GBP
20.5868
1 Harvest Finance(FARM) til EUR
23.647
1 Harvest Finance(FARM) til USD
$27.82
1 Harvest Finance(FARM) til MYR
RM116.844
1 Harvest Finance(FARM) til TRY
1,150.9134
1 Harvest Finance(FARM) til JPY
¥4,089.54
1 Harvest Finance(FARM) til ARS
ARS$41,032.2744
1 Harvest Finance(FARM) til RUB
2,322.97
1 Harvest Finance(FARM) til INR
2,450.3856
1 Harvest Finance(FARM) til IDR
Rp463,666.4812
1 Harvest Finance(FARM) til KRW
38,854.5248
1 Harvest Finance(FARM) til PHP
1,587.6874
1 Harvest Finance(FARM) til EGP
￡E.1,339.8112
1 Harvest Finance(FARM) til BRL
R$148.0024
1 Harvest Finance(FARM) til CAD
C$38.1134
1 Harvest Finance(FARM) til BDT
3,386.8068
1 Harvest Finance(FARM) til NGN
41,584.2232
1 Harvest Finance(FARM) til COP
$108,671.875
1 Harvest Finance(FARM) til ZAR
R.482.677
1 Harvest Finance(FARM) til UAH
1,149.5224
1 Harvest Finance(FARM) til TZS
T.Sh.68,861.1768
1 Harvest Finance(FARM) til VES
Bs4,534.66
1 Harvest Finance(FARM) til CLP
$26,568.1
1 Harvest Finance(FARM) til PKR
Rs7,896.4288
1 Harvest Finance(FARM) til KZT
15,062.0262
1 Harvest Finance(FARM) til THB
฿885.7888
1 Harvest Finance(FARM) til TWD
NT$840.9986
1 Harvest Finance(FARM) til AED
د.إ102.0994
1 Harvest Finance(FARM) til CHF
Fr21.9778
1 Harvest Finance(FARM) til HKD
HK$216.1614
1 Harvest Finance(FARM) til AMD
֏10,646.714
1 Harvest Finance(FARM) til MAD
.د.م250.9364
1 Harvest Finance(FARM) til MXN
$511.3316
1 Harvest Finance(FARM) til SAR
ريال104.325
1 Harvest Finance(FARM) til ETB
Br3,994.1174
1 Harvest Finance(FARM) til KES
KSh3,593.7876
1 Harvest Finance(FARM) til JOD
د.أ19.72438
1 Harvest Finance(FARM) til PLN
100.7084
1 Harvest Finance(FARM) til RON
лв119.9042
1 Harvest Finance(FARM) til SEK
kr261.508
1 Harvest Finance(FARM) til BGN
лв46.1812
1 Harvest Finance(FARM) til HUF
Ft9,245.4206
1 Harvest Finance(FARM) til CZK
574.7612
1 Harvest Finance(FARM) til KWD
د.ك8.4851
1 Harvest Finance(FARM) til ILS
92.6406
1 Harvest Finance(FARM) til BOB
Bs192.2362
1 Harvest Finance(FARM) til AZN
47.294
1 Harvest Finance(FARM) til TJS
SM260.3952
1 Harvest Finance(FARM) til GEL
75.114
1 Harvest Finance(FARM) til AOA
Kz25,359.8774
1 Harvest Finance(FARM) til BHD
.د.ب10.48814
1 Harvest Finance(FARM) til BMD
$27.82
1 Harvest Finance(FARM) til DKK
kr176.657
1 Harvest Finance(FARM) til HNL
L729.1622
1 Harvest Finance(FARM) til MUR
1,261.3588
1 Harvest Finance(FARM) til NAD
$482.677
1 Harvest Finance(FARM) til NOK
kr276.5308
1 Harvest Finance(FARM) til NZD
$47.294
1 Harvest Finance(FARM) til PAB
B/.27.82
1 Harvest Finance(FARM) til PGK
K116.2876
1 Harvest Finance(FARM) til QAR
ر.ق100.9866
1 Harvest Finance(FARM) til RSD
дин.2,773.654
1 Harvest Finance(FARM) til UZS
soʻm343,456.5394
1 Harvest Finance(FARM) til ALL
L2,294.0372
1 Harvest Finance(FARM) til ANG
ƒ49.7978
1 Harvest Finance(FARM) til AWG
ƒ50.076
1 Harvest Finance(FARM) til BBD
$55.64
1 Harvest Finance(FARM) til BAM
KM46.1812
1 Harvest Finance(FARM) til BIF
Fr83,042.7
1 Harvest Finance(FARM) til BND
$35.6096
1 Harvest Finance(FARM) til BSD
$27.82
1 Harvest Finance(FARM) til JMD
$4,462.6062
1 Harvest Finance(FARM) til KHR
111,726.7892
1 Harvest Finance(FARM) til KMF
Fr11,628.76
1 Harvest Finance(FARM) til LAK
604,782.5966
1 Harvest Finance(FARM) til LKR
Rs8,414.9936
1 Harvest Finance(FARM) til MDL
L459.03
1 Harvest Finance(FARM) til MGA
Ar123,097.1014
1 Harvest Finance(FARM) til MOP
P222.8382
1 Harvest Finance(FARM) til MVR
425.646
1 Harvest Finance(FARM) til MWK
MK48,298.5802
1 Harvest Finance(FARM) til MZN
MT1,777.698
1 Harvest Finance(FARM) til NPR
Rs3,920.3944
1 Harvest Finance(FARM) til PYG
198,690.44
1 Harvest Finance(FARM) til RWF
Fr40,311.18
1 Harvest Finance(FARM) til SBD
$228.124
1 Harvest Finance(FARM) til SCR
423.4204
1 Harvest Finance(FARM) til SRD
$1,059.6638
1 Harvest Finance(FARM) til SVC
$243.425
1 Harvest Finance(FARM) til SZL
L482.677
1 Harvest Finance(FARM) til TMT
m97.37
1 Harvest Finance(FARM) til TND
د.ت80.9562
1 Harvest Finance(FARM) til TTD
$188.3414
1 Harvest Finance(FARM) til UGX
Sh97,592.56
1 Harvest Finance(FARM) til XAF
Fr15,523.56
1 Harvest Finance(FARM) til XCD
$75.114
1 Harvest Finance(FARM) til XOF
Fr15,523.56
1 Harvest Finance(FARM) til XPF
Fr2,809.82
1 Harvest Finance(FARM) til BWP
P370.5624
1 Harvest Finance(FARM) til BZD
$55.9182
1 Harvest Finance(FARM) til CVE
$2,608.9596
1 Harvest Finance(FARM) til DJF
Fr4,951.96
1 Harvest Finance(FARM) til DOP
$1,725.3964
1 Harvest Finance(FARM) til DZD
د.ج3,604.9156
1 Harvest Finance(FARM) til FJD
$62.595
1 Harvest Finance(FARM) til GNF
Fr241,894.9
1 Harvest Finance(FARM) til GTQ
Q213.1012
1 Harvest Finance(FARM) til GYD
$5,822.4478
1 Harvest Finance(FARM) til ISK
kr3,366.22

Harvest Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Harvest Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Harvest Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Harvest Finance

Hvor mye er Harvest Finance (FARM) verdt i dag?
Live FARM prisen i USD er 27.82 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FARM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FARM til USD er $ 27.82. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Harvest Finance?
Markedsverdien for FARM er $ 18.70M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FARM?
Den sirkulerende forsyningen av FARM er 672.18K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFARM ?
FARM oppnådde en ATH-pris på 660.109464612 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FARM?
FARM så en ATL-pris på 20.47768873365183 USD.
Hva er handelsvolumet til FARM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FARM er $ 464.75K USD.
Vil FARM gå høyere i år?
FARM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FARM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Harvest Finance (FARM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

