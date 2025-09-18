Hva er Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk FARM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Harvest Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Harvest Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Harvest Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Harvest Finance (FARM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Harvest Finance (FARM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Sjekk Harvest Financeprisprognosen nå!

Harvest Finance (FARM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Harvest Finance (FARM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FARM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Harvest Finance (FARM)

Leter du etter hvordan du kjøperHarvest Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Harvest Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

FARM til lokale valutaer

Prøv konverting

Harvest Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Harvest Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Harvest Finance Hvor mye er Harvest Finance (FARM) verdt i dag? Live FARM prisen i USD er 27.82 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FARM-til-USD-pris? $ 27.82 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FARM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Harvest Finance? Markedsverdien for FARM er $ 18.70M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FARM? Den sirkulerende forsyningen av FARM er 672.18K USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFARM ? FARM oppnådde en ATH-pris på 660.109464612 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FARM? FARM så en ATL-pris på 20.47768873365183 USD . Hva er handelsvolumet til FARM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FARM er $ 464.75K USD . Vil FARM gå høyere i år? FARM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FARM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Harvest Finance (FARM) Viktige bransjeoppdateringer

