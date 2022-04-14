Harvest Finance (FARM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Harvest Finance (FARM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Harvest Finance (FARM) Informasjon Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Offisiell nettside: https://harvest.finance/ Teknisk dokument: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D Kjøp FARM nå!

Harvest Finance (FARM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Harvest Finance (FARM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.23M $ 18.23M $ 18.23M Total forsyning: $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K Sirkulerende forsyning: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.72M $ 18.72M $ 18.72M All-time high: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 All-Time Low: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Nåværende pris: $ 27.12 $ 27.12 $ 27.12 Lær mer om Harvest Finance (FARM) pris

Harvest Finance (FARM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Harvest Finance (FARM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FARM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FARM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FARMs tokenomics, kan du utforske FARM tokenets livepris!

Harvest Finance (FARM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FARM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FARM nå!

FARM prisforutsigelse Vil du vite hvor FARM kan være på vei? Vår FARM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FARM tokenets prisforutsigelse nå!

