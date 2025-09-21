Harvest Finance (FARM)-prisforutsigelse (USD)

Få Harvest Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FARM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp FARM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Harvest Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $28.24 $28.24 $28.24 +0.07% USD Faktisk Prediksjon Harvest Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Harvest Finance (FARM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Harvest Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 28.24 i 2025. Harvest Finance (FARM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Harvest Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 29.652 i 2026. Harvest Finance (FARM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FARM for 2027 $ 31.1346 med en 10.25% vekstrate. Harvest Finance (FARM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FARM for 2028 $ 32.6913 med en 15.76% vekstrate. Harvest Finance (FARM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FARM for 2029 $ 34.3258 med en 21.55% vekstrate. Harvest Finance (FARM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FARM for 2030 $ 36.0421 med en 27.63% vekstrate. Harvest Finance (FARM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Harvest Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 58.7089. Harvest Finance (FARM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Harvest Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 95.6306. År Pris Vekst 2025 $ 28.24 0.00%

2026 $ 29.652 5.00%

2027 $ 31.1346 10.25%

2028 $ 32.6913 15.76%

2029 $ 34.3258 21.55%

2030 $ 36.0421 27.63%

2031 $ 37.8443 34.01%

2032 $ 39.7365 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 41.7233 47.75%

2034 $ 43.8095 55.13%

2035 $ 45.9999 62.89%

2036 $ 48.2999 71.03%

2037 $ 50.7149 79.59%

2038 $ 53.2507 88.56%

2039 $ 55.9132 97.99%

2040 $ 58.7089 107.89% Vis mer Kortsiktig Harvest Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 28.24 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 28.2438 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 28.2670 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 28.3560 0.41% Harvest Finance (FARM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FARM September 21, 2025(I dag) er $28.24 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Harvest Finance (FARM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FARM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $28.2438 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Harvest Finance (FARM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FARM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $28.2670 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Harvest Finance (FARM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FARM $28.3560 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Harvest Finance prisstatistikk Gjeldende pris $ 28.24$ 28.24 $ 28.24 Prisendring (24 t) +0.07% Markedsverdi $ 18.98M$ 18.98M $ 18.98M Opplagsforsyning 672.18K 672.18K 672.18K Volum (24 timer) $ 455.77K$ 455.77K $ 455.77K Volum (24 timer) -- Den siste FARM-prisen er $ 28.24. Den har en 24-timers endring på +0.07%, med et 24-timers handelsvolum på $ 455.77K. Videre har FARM en sirkulerende forsyning på 672.18K og total markedsverdi på $ 18.98M. Se FARM livepris

Hvordan kjøpe Harvest Finance (FARM) Prøver du å kjøpe FARM? Du kan nå kjøpe FARM via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Harvest Finance og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper FARM nå

Harvest Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Harvest Finance direktepris, er gjeldende pris for Harvest Finance 28.24USD. Den sirkulerende forsyningen av Harvest Finance(FARM) er 0.00 FARM , som gir den en markedsverdi på $18.98M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.469999 $ 28.46 $ 27.54

7 dager -0.05% $ -1.6400 $ 29.95 $ 27.51

30 dager -0.03% $ -1.1300 $ 30.87 $ 26.88 24-timers ytelse De siste 24 timene har Harvest Finance vist en prisbevegelse på $0.469999 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Harvest Finance handlet på en topp på $29.95 og en bunn på $27.51 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til FARM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Harvest Finance opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-1.1300 av dens verdi. Dette indikerer at FARM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Harvest Finance prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full FARM prishistorikk

Hvordan fungerer Harvest Finance (FARM) prisforutsigelsesmodul? Harvest Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FARM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Harvest Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FARM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Harvest Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FARM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FARM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Harvest Finance.

Hvorfor er FARM-prisforutsigelse viktig?

FARM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i FARM nå? I følge dine forutsigelser vil FARM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for FARM neste måned? I følge Harvest Finance (FARM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte FARM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 FARM koste i 2026? Prisen på 1 Harvest Finance (FARM) i dag er $28.24 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FARM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på FARM i 2027? Harvest Finance (FARM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FARM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for FARM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Harvest Finance (FARM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for FARM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Harvest Finance (FARM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 FARM koste i 2030? Prisen på 1 Harvest Finance (FARM) i dag er $28.24 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FARM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for FARM i 2040? Harvest Finance (FARM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FARM innen 2040. Registrer deg nå