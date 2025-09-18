Hva er Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance (EUL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Euler Finance (EUL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EUL tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Euler Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Euler Finance Hvor mye er Euler Finance (EUL) verdt i dag? Live EUL prisen i USD er 10.303 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EUL-til-USD-pris? $ 10.303 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EUL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Euler Finance? Markedsverdien for EUL er $ 204.69M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EUL? Den sirkulerende forsyningen av EUL er 19.87M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEUL ? EUL oppnådde en ATH-pris på 15.891142207582437 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EUL? EUL så en ATL-pris på 1.4404454386373047 USD . Hva er handelsvolumet til EUL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EUL er $ 99.39K USD . Vil EUL gå høyere i år? EUL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EUL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Euler Finance (EUL) Viktige bransjeoppdateringer

