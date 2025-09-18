Dagens Euler Finance livepris er 10.303 USD. Spor prisoppdateringer for EUL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EUL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Euler Finance livepris er 10.303 USD. Spor prisoppdateringer for EUL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EUL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Euler Finance Pris(EUL)

$10.305
-1.02%1D
Euler Finance (EUL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:31:12 (UTC+8)

Euler Finance (EUL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 9.592
24 timer lav
$ 11.754
24 timer høy

$ 9.592
$ 11.754
$ 15.891142207582437
$ 1.4404454386373047
-0.07%

-1.02%

+7.33%

+7.33%

Euler Finance (EUL) sanntidsprisen er $ 10.303. I løpet av de siste 24 timene har EUL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.592 og et toppnivå på $ 11.754, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EUL er $ 15.891142207582437, mens den rekordlave prisen er $ 1.4404454386373047.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EUL endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og +7.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Euler Finance (EUL) Markedsinformasjon

No.251

$ 204.69M
$ 99.39K
$ 280.06M
19.87M
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045
73.08%

ETH

Nåværende markedsverdi på Euler Finance er $ 204.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.39K. Den sirkulerende forsyningen på EUL er 19.87M, med en total tilgang på 27182818.28459045. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 280.06M.

Euler Finance (EUL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Euler Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.10619-1.02%
30 dager$ +0.08+0.78%
60 dager$ -0.859-7.70%
90 dager$ +2.685+35.24%
Euler Finance Prisendring i dag

I dag registrerte EUL en endring på $ -0.10619 (-1.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Euler Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.08 (+0.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Euler Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EUL en endring på $ -0.859 (-7.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Euler Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +2.685+35.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Euler Finance (EUL)?

Sjekk ut Euler Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Euler Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EUL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Euler Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Euler Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Euler Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Euler Finance (EUL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Euler Finance (EUL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Euler Finance.

Sjekk Euler Financeprisprognosen nå!

Euler Finance (EUL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Euler Finance (EUL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EUL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Euler Finance (EUL)

Leter du etter hvordan du kjøperEuler Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Euler Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EUL til lokale valutaer

1 Euler Finance(EUL) til VND
271,123.445
1 Euler Finance(EUL) til AUD
A$15.55753
1 Euler Finance(EUL) til GBP
7.62422
1 Euler Finance(EUL) til EUR
8.75755
1 Euler Finance(EUL) til USD
$10.303
1 Euler Finance(EUL) til MYR
RM43.2726
1 Euler Finance(EUL) til TRY
426.33814
1 Euler Finance(EUL) til JPY
¥1,514.541
1 Euler Finance(EUL) til ARS
ARS$15,196.10076
1 Euler Finance(EUL) til RUB
860.3005
1 Euler Finance(EUL) til INR
907.59127
1 Euler Finance(EUL) til IDR
Rp171,716.59798
1 Euler Finance(EUL) til KRW
14,389.58192
1 Euler Finance(EUL) til PHP
587.68312
1 Euler Finance(EUL) til EGP
￡E.496.19248
1 Euler Finance(EUL) til BRL
R$54.81196
1 Euler Finance(EUL) til CAD
C$14.11511
1 Euler Finance(EUL) til BDT
1,254.28722
1 Euler Finance(EUL) til NGN
15,400.51228
1 Euler Finance(EUL) til COP
$40,089.48815
1 Euler Finance(EUL) til ZAR
R.178.55099
1 Euler Finance(EUL) til UAH
425.71996
1 Euler Finance(EUL) til TZS
T.Sh.25,502.39772
1 Euler Finance(EUL) til VES
Bs1,679.389
1 Euler Finance(EUL) til CLP
$9,839.365
1 Euler Finance(EUL) til PKR
Rs2,924.40352
1 Euler Finance(EUL) til KZT
5,578.14723
1 Euler Finance(EUL) til THB
฿327.73843
1 Euler Finance(EUL) til TWD
NT$311.35666
1 Euler Finance(EUL) til AED
د.إ37.81201
1 Euler Finance(EUL) til CHF
Fr8.13937
1 Euler Finance(EUL) til HKD
HK$80.05431
1 Euler Finance(EUL) til AMD
֏3,942.9581
1 Euler Finance(EUL) til MAD
.د.م92.93306
1 Euler Finance(EUL) til MXN
$189.47217
1 Euler Finance(EUL) til SAR
ريال38.63625
1 Euler Finance(EUL) til ETB
Br1,479.20171
1 Euler Finance(EUL) til KES
KSh1,330.94154
1 Euler Finance(EUL) til JOD
د.أ7.304827
1 Euler Finance(EUL) til PLN
37.29686
1 Euler Finance(EUL) til RON
лв44.40593
1 Euler Finance(EUL) til SEK
kr96.95123
1 Euler Finance(EUL) til BGN
лв17.10298
1 Euler Finance(EUL) til HUF
Ft3,423.99599
1 Euler Finance(EUL) til CZK
212.85998
1 Euler Finance(EUL) til KWD
د.ك3.142415
1 Euler Finance(EUL) til ILS
34.30899
1 Euler Finance(EUL) til BOB
Bs71.19373
1 Euler Finance(EUL) til AZN
17.5151
1 Euler Finance(EUL) til TJS
SM96.43608
1 Euler Finance(EUL) til GEL
27.8181
1 Euler Finance(EUL) til AOA
Kz9,391.90571
1 Euler Finance(EUL) til BHD
.د.ب3.884231
1 Euler Finance(EUL) til BMD
$10.303
1 Euler Finance(EUL) til DKK
kr65.42405
1 Euler Finance(EUL) til HNL
L270.04163
1 Euler Finance(EUL) til MUR
467.13802
1 Euler Finance(EUL) til NAD
$178.75705
1 Euler Finance(EUL) til NOK
kr102.41182
1 Euler Finance(EUL) til NZD
$17.5151
1 Euler Finance(EUL) til PAB
B/.10.303
1 Euler Finance(EUL) til PGK
K43.06654
1 Euler Finance(EUL) til QAR
ر.ق37.39989
1 Euler Finance(EUL) til RSD
дин.1,027.41516
1 Euler Finance(EUL) til UZS
soʻm127,197.43801
1 Euler Finance(EUL) til ALL
L849.58538
1 Euler Finance(EUL) til ANG
ƒ18.44237
1 Euler Finance(EUL) til AWG
ƒ18.5454
1 Euler Finance(EUL) til BBD
$20.606
1 Euler Finance(EUL) til BAM
KM17.10298
1 Euler Finance(EUL) til BIF
Fr30,754.455
1 Euler Finance(EUL) til BND
$13.18784
1 Euler Finance(EUL) til BSD
$10.303
1 Euler Finance(EUL) til JMD
$1,652.70423
1 Euler Finance(EUL) til KHR
41,377.46618
1 Euler Finance(EUL) til KMF
Fr4,306.654
1 Euler Finance(EUL) til LAK
223,978.25639
1 Euler Finance(EUL) til LKR
Rs3,116.45144
1 Euler Finance(EUL) til MDL
L169.9995
1 Euler Finance(EUL) til MGA
Ar45,588.40531
1 Euler Finance(EUL) til MOP
P82.52703
1 Euler Finance(EUL) til MVR
157.6359
1 Euler Finance(EUL) til MWK
MK17,887.14133
1 Euler Finance(EUL) til MZN
MT658.3617
1 Euler Finance(EUL) til NPR
Rs1,451.89876
1 Euler Finance(EUL) til PYG
73,584.026
1 Euler Finance(EUL) til RWF
Fr14,929.047
1 Euler Finance(EUL) til SBD
$84.4846
1 Euler Finance(EUL) til SCR
147.64199
1 Euler Finance(EUL) til SRD
$392.44127
1 Euler Finance(EUL) til SVC
$90.15125
1 Euler Finance(EUL) til SZL
L178.75705
1 Euler Finance(EUL) til TMT
m36.0605
1 Euler Finance(EUL) til TND
د.ت29.98173
1 Euler Finance(EUL) til TTD
$69.75131
1 Euler Finance(EUL) til UGX
Sh36,142.924
1 Euler Finance(EUL) til XAF
Fr5,749.074
1 Euler Finance(EUL) til XCD
$27.8181
1 Euler Finance(EUL) til XOF
Fr5,749.074
1 Euler Finance(EUL) til XPF
Fr1,040.603
1 Euler Finance(EUL) til BWP
P137.23596
1 Euler Finance(EUL) til BZD
$20.70903
1 Euler Finance(EUL) til CVE
$966.21534
1 Euler Finance(EUL) til DJF
Fr1,823.631
1 Euler Finance(EUL) til DOP
$638.99206
1 Euler Finance(EUL) til DZD
د.ج1,334.75365
1 Euler Finance(EUL) til FJD
$23.18175
1 Euler Finance(EUL) til GNF
Fr89,584.585
1 Euler Finance(EUL) til GTQ
Q78.92098
1 Euler Finance(EUL) til GYD
$2,156.31487
1 Euler Finance(EUL) til ISK
kr1,246.663

For en mer dyptgående forståelse av Euler Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Euler Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Euler Finance

Hvor mye er Euler Finance (EUL) verdt i dag?
Live EUL prisen i USD er 10.303 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EUL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EUL til USD er $ 10.303. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Euler Finance?
Markedsverdien for EUL er $ 204.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EUL?
Den sirkulerende forsyningen av EUL er 19.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEUL ?
EUL oppnådde en ATH-pris på 15.891142207582437 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EUL?
EUL så en ATL-pris på 1.4404454386373047 USD.
Hva er handelsvolumet til EUL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EUL er $ 99.39K USD.
Vil EUL gå høyere i år?
EUL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EUL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:31:12 (UTC+8)

Euler Finance (EUL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

