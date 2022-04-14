Euler Finance (EUL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Euler Finance (EUL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Euler Finance (EUL) Informasjon Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Offisiell nettside: https://www.euler.finance/ Teknisk dokument: https://docs.euler.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b Kjøp EUL nå!

Euler Finance (EUL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Euler Finance (EUL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 191.65M $ 191.65M $ 191.65M Total forsyning: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M Sirkulerende forsyning: $ 19.87M $ 19.87M $ 19.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 262.23M $ 262.23M $ 262.23M All-time high: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 All-Time Low: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 Nåværende pris: $ 9.647 $ 9.647 $ 9.647 Lær mer om Euler Finance (EUL) pris

Euler Finance (EUL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Euler Finance (EUL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EUL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EUL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EULs tokenomics, kan du utforske EUL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EUL Interessert i å legge til Euler Finance (EUL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EUL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EUL på MEXC nå!

Euler Finance (EUL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EUL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EUL nå!

EUL prisforutsigelse Vil du vite hvor EUL kan være på vei? Vår EUL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EUL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!