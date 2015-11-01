Dagens Ethereum Classic livepris er 20.38 USD. Spor prisoppdateringer for ETC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ethereum Classic livepris er 20.38 USD. Spor prisoppdateringer for ETC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$20.37
+0.34%1D
USD
Ethereum Classic (ETC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:30 (UTC+8)

Ethereum Classic (ETC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 20.2
24 timer lav
$ 21.19
24 timer høy

$ 20.2
$ 21.19
$ 176.15769168
$ 0.45244601368904114
+0.79%

+0.34%

-5.21%

-5.21%

Ethereum Classic (ETC) sanntidsprisen er $ 20.38. I løpet av de siste 24 timene har ETC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 20.2 og et toppnivå på $ 21.19, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETC er $ 176.15769168, mens den rekordlave prisen er $ 0.45244601368904114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETC endret seg med +0.79% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og -5.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethereum Classic (ETC) Markedsinformasjon

No.41

$ 3.13B
$ 5.62M
$ 4.29B
153.57M
210,700,000
210,700,000
72.88%

0.07%

2015-11-01 00:00:00

$ 0.7523
ETC

Nåværende markedsverdi på Ethereum Classic er $ 3.13B, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.62M. Den sirkulerende forsyningen på ETC er 153.57M, med en total tilgang på 210700000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.29B.

Ethereum Classic (ETC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ethereum Classic for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.069+0.34%
30 dager$ -0.88-4.14%
60 dager$ -3.33-14.05%
90 dager$ +4.75+30.39%
Ethereum Classic Prisendring i dag

I dag registrerte ETC en endring på $ +0.069 (+0.34%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ethereum Classic 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.88 (-4.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ethereum Classic 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ETC en endring på $ -3.33 (-14.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ethereum Classic 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +4.75+30.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ethereum Classic (ETC)?

Sjekk ut Ethereum Classic Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ethereum Classic investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ETC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ethereum Classic på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ethereum Classic kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ethereum Classic Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethereum Classic (ETC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethereum Classic (ETC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethereum Classic.

Sjekk Ethereum Classicprisprognosen nå!

Ethereum Classic (ETC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethereum Classic (ETC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ETC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ethereum Classic (ETC)

Leter du etter hvordan du kjøperEthereum Classic? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ethereum Classic på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ETC til lokale valutaer

Ethereum Classic Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ethereum Classic, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ethereum Classic nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethereum Classic

Hvor mye er Ethereum Classic (ETC) verdt i dag?
Live ETC prisen i USD er 20.38 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ETC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ETC til USD er $ 20.38. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethereum Classic?
Markedsverdien for ETC er $ 3.13B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ETC?
Den sirkulerende forsyningen av ETC er 153.57M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forETC ?
ETC oppnådde en ATH-pris på 176.15769168 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ETC?
ETC så en ATL-pris på 0.45244601368904114 USD.
Hva er handelsvolumet til ETC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ETC er $ 5.62M USD.
Vil ETC gå høyere i år?
ETC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ETC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:30 (UTC+8)

Ethereum Classic (ETC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

