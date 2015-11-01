Hva er Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ethereum Classic investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ETC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Ethereum Classic på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ethereum Classic kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ethereum Classic Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethereum Classic (ETC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethereum Classic (ETC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethereum Classic.

Sjekk Ethereum Classicprisprognosen nå!

Ethereum Classic (ETC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethereum Classic (ETC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ETC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ethereum Classic (ETC)

Leter du etter hvordan du kjøperEthereum Classic? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ethereum Classic på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ETC til lokale valutaer

Prøv konverting

Ethereum Classic Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ethereum Classic, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethereum Classic Hvor mye er Ethereum Classic (ETC) verdt i dag? Live ETC prisen i USD er 20.38 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ETC-til-USD-pris? $ 20.38 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ETC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Ethereum Classic? Markedsverdien for ETC er $ 3.13B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ETC? Den sirkulerende forsyningen av ETC er 153.57M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forETC ? ETC oppnådde en ATH-pris på 176.15769168 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ETC? ETC så en ATL-pris på 0.45244601368904114 USD . Hva er handelsvolumet til ETC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ETC er $ 5.62M USD . Vil ETC gå høyere i år? ETC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ETC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Ethereum Classic (ETC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?